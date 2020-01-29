Öğrenciler ÇEK Cumhuriyeti'ne gitti - Son Dakika
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Öğrenciler ÇEK Cumhuriyeti'ne gitti

6 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde faaliyet gösteren Özel Eğitim Kurumları Okulu ERASMUS kapsamında 15 günlük staj için Çek Cumhuriyetine gitti.

Öğrenciler ÇEK Cumhuriyeti'ne gitti, System.String[]

Çorum'un Sungurlu ilçesinde faaliyet gösteren Özel Eğitim Kurumları Okulu ERASMUS kapsamında 15 günlük staj için Çek Cumhuriyetine gitti.


Çek Cumhuriyeti'nde çalıştıkları kurumda göstermiş oldukları fedakar ve çalışkan tavırlarıyla kurum müdürü ve çalışanlarının takdirini kazanan öğrenciler ile devamlı çalışma teklifi geldi.


Çalışma teklifinin kendilerini gururlandırdığını ifade eden Okul Müdürü Emrah Kara, öğrencilerimize gelen teklifi değerlendireceklerini ve öğrencilerimizin istekleri durumun da gerekli işlemleri başlatacaklarını söyledi.


Stajlarını başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler sertifikalarını aldılar. - ÇORUM

Çek Cumhuriyeti, Sungurlu, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:29 Kaynak: İHA
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