Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Cips ve Kola Yerine Meyveyi Tercih Etti

Öğrenciler Cips ve Kola Yerine Meyveyi Tercih Etti

47 dakika önce

Kızılcahamam İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sağlıklı yaşam için farkındalık etkinliği düzenledi.

Öğrenciler Cips ve Kola Yerine Meyveyi Tercih Etti, System.String[]
Kızılcahamam İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sağlıklı yaşam için farkındalık etkinliği düzenledi.

TÜBİTAK inceleme projesi kapsamında "Sağlıklı Yaşam ve Obeziteye Hayır" etkinliği düzenleyen Kızılcahamam İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde meyve ikramında bulundu. Öğrencilere yönelik obezite konusunda farkındalık oluşturmak üzere etkinlik çalışması yapan öğrenciler, daha sağlıklı cips ve kola yerine meyve ve sebze yenilmesi gerektiğini dile getirdiler. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:30 Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Sina, Kızılcahamam, Güncel
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