Öğrenciler Cips ve Kola Yerine Meyveyi Tercih Etti
47 dakika önce
Kızılcahamam İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sağlıklı yaşam için farkındalık etkinliği düzenledi.
Kızılcahamam
İbn-i Sina
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencileri, sağlıklı yaşam için farkındalık etkinliği düzenledi.
TÜBİTAK inceleme projesi kapsamında "Sağlıklı Yaşam ve Obeziteye Hayır" etkinliği düzenleyen Kızılcahamam İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde meyve ikramında bulundu. Öğrencilere yönelik obezite konusunda farkındalık oluşturmak üzere etkinlik çalışması yapan öğrenciler, daha sağlıklı cips ve kola yerine meyve ve sebze yenilmesi gerektiğini dile getirdiler. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:30 Kaynak: İHA
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