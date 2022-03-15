Öğrenciler çizgi film izleyerek eğitim aldı - Son Dakika
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Öğrenciler çizgi film izleyerek eğitim aldı

15.03.2022 09:57

Öğrenciler çizgi film izleyerek eğitim aldı Aksaray'da öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyerek trafik kurallarını anlatan jandarma ekipleri bu kez çizgi film izleterek çocuklara jandarma çalışmalarını ile trafik kurallarını anlattı.

Öğrenciler çizgi film izleyerek eğitim aldı

AKSARAY - Aksaray'da öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyerek trafik kurallarını anlatan jandarma ekipleri bu kez çizgi film izleterek çocuklara jandarma çalışmalarını ile trafik kurallarını anlattı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan eğitim faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Birçok eğitim faaliyeti ile jandarmayı ve trafik kurallarını anlatarak çocuklara aşılayan jandarma ekipleri bu kez çizgi film izleterek öğrencilere eğitim verdi. Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Bozcamahmut köyünde bulunan Şehit Recep Bozdağ İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelen jandarma ekipleri sınıfta sinevizyon eşliğinde çocuklara "Tim Jandarma" çizgi filmini izletti. Jandarma personeliyle birlikte çizgi film izleyen öğrencilere trafik kurallarını içeren broşürler ve boyama kitapların hediye edildi.

Çalışmayla ilgili bilgiler veren Okul Müdürü Mustafa Ekici, "İl Jandarma Komutanlığımız 'Tim Jandarma Projesi' kapsamında bizim okulumuzu seçmişler. Çocuklarımız çizgi filmi izledi. Eminim ki çocuklarımız çok yol kat ettiler. Jandarmanın yapılan tüm çalışmaları çizgi film bünyesinde sergilendi çocuklara. Çocuklarımızda jandarma ekiplerinin neler yaptığını görmüş oldular" diye konuştu.

Bilmedikleri birçok şeyi öğrendiklerini söyleyen 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Hüseyin Terlemez, "Çizgi filmlerle bize jandarmaların çalışmalarını anlattılar. Bilmediğimiz birçok şeyi öğrenmiş olduk. Jandarma ekiplerimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Latife Nur Dilek ise "Tüm trafik kurallarını öğrendik, hiç birini bilmiyorduk. Onların sayesinde hepsini öğrendik. Çizgi filmleri izleterek trafik kurallarını gösterdiler" dedi.

Öğrenciler çizgi film izleyerek eğitim aldı
Öğrenciler çizgi film izleyerek eğitim aldı
Öğrenciler çizgi film izleyerek eğitim aldı

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Aksaray, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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