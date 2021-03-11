Öğrenciler Cizre Emniyet Müdürlüğünü gezdi - Son Dakika

Öğrencilere boyama kitabı ve kalem hediye edildi.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri öğrencilere kullanılan polis araçlarını da tanıttı.

Emniyet Müdürlüğünü gezen öğrencilere polisin nasıl görev yaptığı, çalışma ortamı, parmak izinin alınması konularında bilgi verildi.

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