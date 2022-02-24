Öğrenciler "Çöp Müzesi" projesiyle atıklardan gübre ve sabun üretti - Son Dakika
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Öğrenciler "Çöp Müzesi" projesiyle atıklardan gübre ve sabun üretti

24.02.2022 10:20
Öğrenciler "Çöp Müzesi" projesiyle atıklardan gübre ve sabun üretti

Türkiye, Azerbaycan ve Romanya'daki 12 okulun öğrencileri, "Çöp Müzesi eTwinning Projesi" kapsamında çevrim içi ortamda atıklardan gübre, sabun ve deterjan yapmayı öğrendi.

Türkiye, Azerbaycan ve Romanya'daki 12 okulun öğrencileri, "Çöp Müzesi eTwinning Projesi" kapsamında çevrim içi ortamda atıklardan gübre, sabun ve deterjan yapmayı öğrendi.

Çevre konusunda daha bilinçli nesiller yetiştirilmesi amacıyla uygulanan proje doğrultusunda belirli aralıklarla bir araya gelen 12 okulda görevli öğretmenler, sınıflarında yaptıkları geri dönüşüm ve doğal yaşamla ilgili çalışmaları, deney ve uygulamaları diğer okullardaki öğrencilerle çevrim içi ortamda paylaşıyor.

Proje kapsamında son olarak Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Dumlupınar İlkokulu'nda Ziraat mühendisi Muhterem Özsoy Çilata ve öğrencilerin katılımıyla deney yapıldı.

İlçede ekotarım alanında çalışma yürüten Çilata, öğrencilere birçok evde çöp olarak değerlendirilen atıkların doğal yollarla nasıl geri kazanılabileceğini öğretti.

Suni gübrenin doğaya, insana ve geleceğe verdiği zarar konusunda bilinçlenen öğrenciler, evlerinden getirdikleri meyve, sebze, yumurta kabuğu, çay posası ve atık yağlardan doğal gübre, sabun ve deterjan yapmayı öğrendi.

"Velilerimiz de canlı bağlantıyla eğitime katılabiliyor"

Dumlupınar İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Dilek Nur Kocaçavuş, AA muhabirine, Romanya, Azerbaycan ve Türkiye'den Gaziantep, Hatay, Ağrı ve Şanlıurfa ile kurdukları bağlantıyla aynı anda deneyler yaptıklarını söyledi.

Deneyleri tüm öğrencilerin ilgiyle takip ettiğini anlatan Kocaçavuş, "İlk olarak kompost gübre yaptık. Ardından da atık yağlarımızı nasıl geri dönüşüme kazandırabileceğimizi gördük. Atık yağdan deterjan yaparak onu evde temizlik malzemesi olarak nasıl kullanacağımızı gördük. Aynı anda velilerimiz de canlı bağlantı ile eğitime katılabiliyor." diye konuştu.

Ziraat mühendisi Çilata ise çocukların, gençlerin doğa sevgisini artırarak doğa bilincine sahip olmalarını sağlamak için küçük çalışmalarda bulunduklarını kaydetti.

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geri dönüşüm, Azerbaycan, Romanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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