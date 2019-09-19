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Öğrenciler çöp topladı

3 dakika önce

Kayseri'de Dünya Çöp Toplama Günü etkinlikleri çerçevesinde Somuncu Baba Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri cadde kenarındaki arazide sigara izmariti, cam şişe, ambalaj atıkları ve araba lastiği topladı.

Kayseri'de Dünya Çöp Toplama Günü etkinlikleri çerçevesinde Somuncu Baba Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri cadde kenarındaki arazide sigara izmariti, cam şişe, ambalaj atıkları ve araba lastiği topladı.

Lise öğrencileri, veliler ve okul idarecilerinin de yer aldığı etkinlikte eldiven giyip maske takıp Şehit Miralay Nazım Bulvarı yanındaki araziden başlayarak Kartal Bulvarı'na kadar çöp topladı. Öğrenciler, "Temizlik imandandır", "Temizlik imana, iman da cennete götürür" yazılı pankart da taşıdı.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Okul Müdürü Metin Göğebakan, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle bu organizasyonu yaptıklarını söyledi.

"Temizlik imandandır" diyen Göğebakan, öğrencilerde ve etkinliği görenlerde çevre bilinci oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Toplanan çöplerin daha çok geri dönüşüm malzemesi olduğuna dikkati çeken Göğebakan, "Yiyecek ambalajı, sigara izmaritleri, kutular, gazeteler, cam şişeler, poşetler, araba lastikleri bulduk. Bunların pek çoğu aslında geri dönüştürülebilecek şeyler. Belediyelerimiz bunun için evlere geri dönüşüm poşetleri bırakıyor. Vatandaşların duyarlı olması ve bunları o poşetlere atması gerekiyor." diye konuştu.

Öğrenciler çöp topladı

Somuncu Baba, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:27 Kaynak: AA
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