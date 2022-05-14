ÖĞRENCİLER 'DAMLA HAREKETLİLİK' PROJESİ İLE TEKİRDAĞ'I GEZİYOR - Son Dakika
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ÖĞRENCİLER 'DAMLA HAREKETLİLİK' PROJESİ İLE TEKİRDAĞ'I GEZİYOR

14.05.2022 14:42

Damla Hareketlilik projesi kapsamında çeşitli illerden gelen üniversiteliler, Tekirdağ'ın kültürel ve tarihi dokusunu geziyor.

Damla Hareketlilik projesi kapsamında çeşitli illerden gelen üniversiteliler, Tekirdağ'ın kültürel ve tarihi dokusunu geziyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Damla Hareketlilik projesi kapsamında, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 39 üniversite öğrencisi Tekirdağ'ı gezerek tarihi ve kültürel dokusunu tanıyor. Öğrenciler sabah saatlerinde, Rüstempaşa Camisi, Rakoczi Müzesi ve Etnografya Müzesi'ni gezdi. Proje koordinatörü Yıldız Altıntaş, "Buraya 39 gencimiz ile birlikte geldik, 39 gencimizin her biri farklı illerden. Projeye web sitesinde başvuru formu oluşturmuştu. O başvuru formunu doldurarak, özenle seçilmiş öğrenciler her birisi. 10 gün boyunca sosyal sorumluluk çalışmaları, gönüllülük çalışmaları yapacağız. Aynı zamanda bu çalışmaları yaparken de, Tekirdağ ilinin tarihi ve kültürel yerlerini de tanıyacağız. Hem kültürümüzü hem de gönüllülüğü birleştirip, inşallah çok güzel bir program gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Rüstempaşa Cami'sine gittik orası gerçekten büyük ve tarihi bir camiydi, ayrıca çok temizdi. Müzelerimize geldik, müzelerimizde gayet güzel gönüllü katılımcılarımızda çok beğendi" dedi.

Projeye gönüllü olarak katılan üniversite öğrencisi Kübra Çolak,"2019'dan beri Damla gönüllüsüyüm, bu benim ilk ulusalım oldu. Buraya seçilmiş olmak benim için gurur verici çünkü buraya özenle seçiliyor her gönüllü. Tekirdağ çok güzel çok beğendim. Şuana kadarki etkinliklerimizin hayal ettiğimizin daha güzel geçmesi beni mutlu etti. Gönüllülüğü gerçekten yapabileceğimi düşünüyorum. Burada çünkü dolu dolu gönüllülük yapabileceğin insanlarla tanıştım, önce ekip arkadaşlarım daha sonra Tekirdağ insanı halkı çok güzeldi, çok güzel güler yüzle karşıladılar bizi" dedi.

ÖĞRENCİLER 'DAMLA HAREKETLİLİK' PROJESİ İLE TEKİRDAĞ'I GEZİYOR
ÖĞRENCİLER 'DAMLA HAREKETLİLİK' PROJESİ İLE TEKİRDAĞ'I GEZİYOR
ÖĞRENCİLER 'DAMLA HAREKETLİLİK' PROJESİ İLE TEKİRDAĞ'I GEZİYOR
ÖĞRENCİLER 'DAMLA HAREKETLİLİK' PROJESİ İLE TEKİRDAĞ'I GEZİYOR

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Etnografya Müzesi, Üniversite, Tekirdağ, gençlik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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