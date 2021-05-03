İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Dünya Dans Günü'nde öğrencilerini dansın büyük ustalarıyla buluşturdu - Son Dakika

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Dünya Dans Günü'nde gerçekleştirdiği çevrim içi etkinlikle öğrencilerini ve velilerini dansın duayenleriyle bir araya getirdi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Dünya Dans Günü'nde öğrencilerini ve velilerini İstanbul ve İzmir Devlet Balesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Modern Dans Bölümü, Klasik Bale Eğitmeni ve Anadolu Ateşi Baş Dansçısı ve Koreograf Oktay Keresteci ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Turan Demirbağ ile buluşturdu.

İstanbul ve İzmir Devlet Balesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Modern Dans Bölümü, Klasik Bale Eğitmeni ve Anadolu Ateşi Baş Dansçısı ve Koreograf Oktay Keresteci, "Başarılı bir dans koreografisi için disiplinli çalışma çok önemlidir. Bunun bir örneği olarak, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencilerinin dans performanslarını birçok kez izledim, aralarında gerçekten çok özel yetenekler var. Tüm öğrencilerin ve tüm dans camiasının Dünya Dans Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

"Dans, insanların kendi kabilesini kurması gibi bir şey"

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Turan Demirbağ, "Dünyada değişen eğitim anlayışıyla artık kültür ve sanat aktiviteleri eğitimde daha çok yer alıyor. Dans, insanların kendi kabilesini kurması gibi bir şey. Çünkü dans etmek, ortak bir tutkuya sahip olan insanları bir araya getiriyor. Bugüne gelmemizde bizden önceki kuşakların yarattığı güzel değerlerin ve emeklerin payı var." değerlendirmesinde bulundu.

Demirbağ, her çocuğun dans etmeye hakkı olduğunu belirterek, "Bütün çocuklar büyük bir potansiyelle doğarlar. Dans eğitimiyle bu potansiyeli doğru yönlendirmek gerekir. Dans eğitimi çok önemli ve inanılmaz bir dil. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'ne, kültür ve sanata verdiği değer ve gösterdiği duyarlılık için teşekkür ediyor, diğer okullara rol model olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle ise öğrencilerinin, dans sayesinde yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her yıl düzenlediğimiz halk oyunları ve dans yarışmamızda, öğrencilerimizin başarılı performansları görsel bir şölene dönüşüyor. Özgün koreografileri, sahne, kostüm ve makyaj tasarımları ile öğrencilerimiz izleyenleri adeta büyülüyorlar. Pandemi koşullarında da dans geleneğimizi sürdürüyor, öğrencilerimizle sanat camiasının duayenlerini online platformda buluşturuyoruz."