Öğrenciler'den Altın Madeni Protestosu
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Güvenlik önlemleri Gösteri AÇE - Endonezya'nın Açe kentinde, Açe Valiliği dışında toplanan yüzlerce öğrenci, açılması planlanan altın madeni şirketini protesto etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:36 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Güvenlik önlemleri
Gösteri AÇE - Endonezya'nın Açe
kentinde, Açe Valiliği dışında toplanan yüzlerce öğrenci, açılması planlanan altın madeni şirketini protesto etti.
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