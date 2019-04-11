Son Dakika Haberleri: Öğrenciler'den Altın Madeni Protestosu

Öğrenciler'den Altın Madeni Protestosu

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Güvenlik önlemleri Gösteri AÇE - Endonezya'nın Açe kentinde, Açe Valiliği dışında toplanan yüzlerce öğrenci, açılması planlanan altın madeni şirketini protesto etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Güvenlik önlemleri
Gösteri AÇE - Endonezya'nın Açe kentinde, Açe Valiliği dışında toplanan yüzlerce öğrenci, açılması planlanan altın madeni şirketini protesto etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:36 Kaynak: AA
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