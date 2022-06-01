Öğrenciler Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim almak için yarışıyor - Son Dakika
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Öğrenciler Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim almak için yarışıyor

01.06.2022 11:11

- Öğrenciler Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim almak için yarışıyor Osmaniye'de 1950 öğrencinin başvurduğu sınavda başarılı olan 160 öğrenci 3 yıl boyunca eğitim almaya hak kazanacak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Geleceğin Teknoloji Yıldızları' programı kapsamında Osmaniye'de kurulan...

- Öğrenciler Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim almak için yarışıyor

Osmaniye'de 1950 öğrencinin başvurduğu sınavda başarılı olan 160 öğrenci 3 yıl boyunca eğitim almaya hak kazanacak

OSMANİYE - Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Geleceğin Teknoloji Yıldızları' programı kapsamında Osmaniye'de kurulan Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde siber güvenlik, havacılık, robotik kodlama gibi alanlarda eğitim almak isteyen öğrenciler için düzenlenen deneyap sınavı başladı. 1950 öğrencinin başvurduğu sınavda başarılı olan 160 öğrenci 3 yıl boyunca eğitim almaya hak kazanacak.

Türkiye'nin teknoloji alanında gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak çalışması sonucu 'Geleceğin Teknoloji Yıldızları' programı kapsamında geleceğin mühendislerinin, teknoloji girişimcilerinin ve bilim adamlarının yetiştirilmesi amacıyla Osmaniye'de kurulan Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim almak isteyen 1950 öğrenci için yarış başladı. 11 gün boyunca her gün 4 oturum şeklinde yapılacak olan sınav 11 günde tamamlanacak. Sınavda başarılı olan 100 ortaokul öğrenci ile 60 lise öğrencisi 3 yıl boyunca atölyede tasarım, enerji teknolojileri, siber güvenlik, havacılık, robotik kodlama gibi alanlarda eğitim almaya hak kazanacak.

Deneyap sınavıyla ilgili bilgiler veren Gençlik Hizmetleri Müdürü Kadir Dündar, "Deneyap sınavına ortaokullardan 100 öğrenci liselerden de 60 öğrenci alacak. Biz sınavı kazanan öğrencilerimizle birlikte tam 3 boyunca deneyap atölyelerinde eğitim yapacağız. Bu eğitimlerimiz teknoloji eğitimi adı altında olacak. Tasarım, enerji teknolojileri, siber güvenlik, havacılık, robotik kodlama gibi alanlarda eğitim verilecek. Her 3 ayda bir öğrencilerimi ürettikleri veya yazdıkları programları sergileyecekler. 3 sonrada eğitim alan öğrencilerimize diploma düzenlenecek" diye konuştu.

Öğrenciler Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim almak için yarışıyor
Öğrenciler Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim almak için yarışıyor
Öğrenciler Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim almak için yarışıyor
Öğrenciler Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim almak için yarışıyor

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Kaynak: İHA

Havacılık, Osmaniye, Türkiye, gençlik, Güncel, Son Dakika

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