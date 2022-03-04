Öğrenciler deprem gerçeğini tatbikatla öğrendi - Son Dakika
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Öğrenciler deprem gerçeğini tatbikatla öğrendi

04.03.2022 00:57
Öğrenciler deprem gerçeğini tatbikatla öğrendi

Kocaeli'de jandarma ekipleri, 'Deprem Haftası' kapsamında bir lisede eğitim verdi.

Kocaeli'de jandarma ekipleri, 'Deprem Haftası' kapsamında bir lisede eğitim verdi. İz takip köpeklerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilere deprem gerçeği, tatbikat eşliğinde anlatıldı. Öğrenciler hem deprem konusunda bilinçlendi hem de jandarmanın başarılı iz takip köpeklerini yakından görme fırsatı buldu.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Yahyakaptan Anadolu Lisesi'nde, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Dilovası Belediyesi ve Dilovası Kaymakamlığı işbirliğince etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve iz takip köpekleri 'Kor' ile 'Dev' de yer aldı. Öğrencileri deprem gerçeğine hazırlamak için düzenlenen etkinlikte ilk olarak okulun konferans salonunda JAK Tim Komutanı Astsubay Oğuz Şimşek tarafından sunum yapıldı. Öğrencilere deprem öncesi, deprem esnası ve deprem sonrası nasıl davranılması gerektiğine ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Şimşek, gençlerin sorularını da yanıtladı. Sunum sırasında yaşam üçgeni uygulaması da topluca gerçekleştirildi. Şimşek'in ardından Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş Harun Soylu tarafından AFAD Acil Çağrı mobil uygulaması öğrencilere anlatıldı. Herkesin telefonunda bu uygulamanın olmasının faydalı olacağına dikkat çekilirken, butonun nasıl kullanılacağı da gösterildi.

Tatbikat yapıldı

Sunum ve bilgilendirmelerin ardından okulda tatbikat başlatıldı. Çalan sirenin bitmesiyle öğrenciler, kendilerine aktarıldığı şekilde hızlıca binayı tahliye ederek, toplanma alanına koştu. Tatbikat, jandarma komando ekiplerinin çadır kurma uygulamasıyla devam etti. Hızlıca çadır kuran ekipler, öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Ardından arama kurtarma köpeği Kor ve iz takip köpeği Dev'in eğitimlerdeki başarıları uygulamalı olarak öğrencilere gösterildi. Etkinlik sonunda jandarma ekipleri tarafından öğrencilere hediyeler verildi. - KOCAELİ

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Öğrenciler deprem gerçeğini tatbikatla öğrendi... Gençler, jandarmanın iz takip köpeklerine hayran kaldı Öğrenciler deprem gerçeğini tatbikatla öğrendi... Gençler, jandarmanın iz takip köpeklerine hayran kaldı Çekmeköy'deki tatbikat gerçeğini aratmadı Çekmeköy'deki tatbikat gerçeğini aratmadı

Deprem Haftası, Tatbikat, Jandarma, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öğrenciler deprem gerçeğini tatbikatla öğrendi - Son Dakika


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