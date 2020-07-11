Öğrenciler, deprem sonrası yapay zeka ile hasar tespiti yapan yazılım geliştirdi - Son Dakika

Öğrenciler, deprem sonrası yapay zeka ile hasar tespiti yapan yazılım geliştirdi

Bingöl'de lise öğrencileri, "Afet Sonrası İHA ve Uydu Görüntüleri ile Afet Sonrası Hasar Tespiti" yapay zeka yazılımı geliştirerek, el emekleri ile yaptıkları mini uçak ve drone yardımı ile uygulamaya koydu Türkiye 2'incisi oldu.

Bingöl'de lise öğrencileri, "Afet Sonrası İHA ve Uydu Görüntüleri ile Afet Sonrası Hasar Tespiti" yapay zeka yazılımı geliştirerek, el emekleri ile yaptıkları mini uçak ve drone yardımı ile uygulamaya koydu Türkiye 2'incisi oldu.

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TÜBİTAK 2204 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına, Bingöl STEM merkezinde danışman hocaları Ahmet Bağbars'ın desteğiyle katılan TBMM Vakfı Bingöl Fen Lisesi öğrencilerinden Elif Duran ve Muhammed Kasım Dağ, "Afet Sonrası İHA ve Uydu Görüntüleri ile Afet Sonrası Hasar Tespiti" yazılımını yapay zeka yardımıyla geliştirdi. Öğrenciler, Drone ve el emeğiyle yaptıkları mini uçaktan aldıkları görüntülerde, olası bir depremde hasarlı binayı tespit eden yazılımla yine olası can kayıpları da en aza indirmeyi planladıklarını aktardı.

Geliştirdikleri yazılıma ve projeye dair bilgi veren STEM Merkezi sorumlusu Ahmet Bağbars, Bingöl'ün deprem kuşağı bir il olduğunu anımsatarak bu projeyi öğrencileriyle geliştirdiklerini kaydetti. Bağbars, "Bölgemiz Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hatlarının yoğun bir deprem hareketliğinin yaşandığı bir bölge olduğu için böyle bir proje yapmaya karar verdik. Amacımız deprem olduktan hemen sonra hangi bölgelerde hasar tespiti varsa yapay zeka teknolojisi yazılımı yaparak arama ve kurtarma birimlerini buraya göre dağıtmak. Saniyelerin bile çok değerli olduğu zamanı iyi yakalamak için AFAD ekiplerine yardımcı olmak için bu projeyi gerçekleştirdik. Projemizi de iyi bir takım ruhuyla çalıştık ve iyi bir netice aldık. TÜBİTAK yarışmasına katıldığımızda da Türkiye ikincisi olduk ve bu da bizleri fazlasıyla mutlu etti" dedi.

2003'de yaşanan Bingöl depreminden yola çıkarak bu projeyi düşündüklerini dile getiren lise öğrencisi Muhammed Kasım Dağ ise "Bingöl doğal afetlerin ve özellikle depremlerin meydana geldiği bir bölge. 2003 yılında ilimizde meydana gelen depremin ardından büyüklerimiz sürekli yaşanan acı can kayıplarını anlatıyorlar. Bizde bu anlatılanlardan esinlenerek ileride Allah korusun ama daha büyük depremlerde can kayıplarının önüne geçebilmek adına bu projeyi gerçekleştirdik. Projemizle de TÜBİTAK 2204 yarışmasına katıldık ve Türkiye 2.si olduk çok mutluyum ve ileride çok iyi bir yazılımcı olmak en büyük hayalim" diye konuştu.

Projede yer alan öğrencilerden Elif Duran'da, "Ahmet hocam ve takım arkadaşım Kasım ile birlikte bu proje üzerinde çok emek harcadık. Projemizin de TÜBİTAK 2024'te dereceye girmesi beni gururlandırdı ve onurlandırdı"ifadelerini kullandı.

(İHA)

Bingöl, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 10:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğrenciler, deprem sonrası yapay zeka ile hasar tespiti yapan yazılım geliştirdi - Son Dakika
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