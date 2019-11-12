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Öğrenciler deprem tatbikat yaptı

7 saat önce

Öğrenciler deprem tatbikat yaptı -Deprem yıldönümünde yapılan tatbikat başarı ile tamamlandıDÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesi Atatürk Ortaokulunda 12 Kasım Düzce depreminin yıldönümünde farkındalık oluşturmak ve çocukların deprem olması durumunda ne yapması gerektiğini anlatan tatbikat yapıldı.

Öğrenciler deprem tatbikat yaptı

- Deprem yıldönümünde yapılan tatbikat başarı ile tamamlandı

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesi Atatürk Ortaokulunda 12 Kasım Düzce depreminin yıldönümünde farkındalık oluşturmak ve çocukların deprem olması durumunda ne yapması gerektiğini anlatan tatbikat yapıldı.

12 Kasım düzce Depreminin yıldönümü çeşitli etkinliklerle anılıyor. Bu kapsamda Akçakoca Atatürk Ortaokulu'nda deprem tatbikatı yapıldı. Öğrenciler sirenlerin çalması ile daha önceden aldıkları eğitim ile sıraların altına saklandılar daha sonra sakin bir şekilde okulun toplanma alanında bir araya geldiler.

Tatbikat bittikten sonra 12 Kasım Düzce depremi ile ilgili bilgilendirme sunumları öğrenciler tarafından yapıldı. Program 8. Sınıf öğrencilerinin koreografi gösterisi ile son buldu.

13 yaşındaki 8. Sınıf öğrencisi Muhsin Köseoğlu yazdığı hikayeyi okurken duygusal anlar yaşadı. Köseoğlu, "Hikayeyi okurken yaşıyormuş gibi hissettim, inşallah bizim başımıza böyle bir şey gelmez" ifadelerinde bulundu.

Akçakoca Atatürk Ortaokulu Müdürü Aykan Gülbahar ise, "Bugün okulumuzda bir deprem tatbikatı yaptık. 12 kasım 1999 yılında Düzce'de çok büyük bir deprem yaşandı. Yüzlerce insan hayatını kaybetti, binlerce insan yaralandı. On binler evsiz kaldı. Bizde deprem konusunda çocuklarımızda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Depremle karşı karşıya kalmayalım, kalsak bile hazırlıklı olalım" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler deprem tatbikat yaptı

Akçakoca, Deprem, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:53 Kaynak: İHA
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