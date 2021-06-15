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Öğrenciler depremde yeniden inşa edilen okullar için fabrika gibi üretim yapıyor - Son Dakika

Öğrenciler depremde yeniden inşa edilen okullar için fabrika gibi üretim yapıyor

15.06.2021 10:59

Elazığ'da meslek lisesi öğrencileri depremde hasar gördüğü için yeniden inşa edilen veya güçlendirilen okullara malzeme üretiyor.

Elazığ'da meslek lisesi öğrencileri depremde hasar gördüğü için yeniden inşa edilen veya güçlendirilen okullara malzeme üretiyor.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 24 Ocak 2020 tarihli 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören 33 okuldan 27'si yıkıldı.

Devletin sunduğu imkanlar ve hayırseverlerin katkısı ile inşa çalışmalarına başlanan okullardan 17'sinin 2021-2022 eğitim öğretim yılında hizmete açılması bekleniyor.

6 okulda ise güçlendirme çalışması yapıldı.

Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda bu okullar için belirlenen liste doğrultusunda malzeme ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.

Öğrenciler ve öğretmenler sıra, masa ve dolapları yeni eğitim öğretim dönemine yetiştirmek için okulun atölyesinde yoğun bir çalışma yürütüyor.

9 bin 570 sıra, 319 masa, 319 dolap, okul idaresi için 51 masa, 17 öğretmenler odası için mobilya, 100 klasör dolabı, 51 bilgisayar masası, 450 sehpanın yapımını tamamlayan öğrenciler, ihtiyaç doğrultusunda üretimi sürdürüyor.

"Eskiden ara elaman denilen meslek liseleri artık aranan eleman yetiştiriyor"

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl yaşanan depremde kentte 33 okulun hasar gördüğünü, bu okullardaki öğrencileri farklı okullara naklettiklerini belirtti.

Ağır hasar gören okulların hızla yıkımının gerçekleştirildiğini ifade eden Gürtürk, yerlerine devlet yatırım programı ve hayırseverlerin katkısı ile yenilerinin yapılmaya başladığını aktardı.

"Okullarımızın bir kısmı bitti. Bir kısmı da bitmeye yakın. İnşallah önümüzdeki birkaç ay içerisinde yapımı devam eden diğer okulları da teslim alacağız." diyen Gürtürk, bu süreçte meslek liselerinin öneminin daha da çok anlaşıldığını aktardı.

Gürtürk, "Okulumuzun atölyesinde masa, dolap ve sıra ile öğrenciye yönelik tüm ekipmanlar, dene yap atölyeleri, bilgisayar laboratuvarları, öğretmen masalarının ihtiyacı olan tüm malzemeler üretilmekte. Meslek lisemiz gece gündüz demeden çalışarak ders araç gereçlerini yetiştirmek için çaba ve gayret sarf ediyor." dedi.

Okulun bu yılki cirosunun 1 milyon 800 bin lira olduğunu dile getiren Gürtürk, "Çocuklarımız bu meslek liselerini tercih ettiğinde döner sermayeden de pay alıyor, evlerine katkı sunuyorlar. Eskiden ara elaman denilen meslek liseleri artık aranan eleman yetiştiriyor." diye konuştu.

Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya İç Tasarım Alan Şefi Yusuf Şahin de öğrencilerin atölyedeki bu üretim sayesinde teorik olarak gördüğü dersleri uygulamaya dönüştürdüğünü ifade ederek, deprem sonrasında okulların ihtiyacı olan her çeşit mobilyayı hazırladıklarını belirtti.

"Yaptığımız sıra, masa ve dolapları farklı okullarda görünce gururlanıyoruz"

Atölyede üretim yapan öğrencilerden Yunus Biçer, okulda ve atölyedeki çalışmalarla mesleklerini en iyi şekilde öğrendiklerini söyledi.

Yeni inşa edilen okullar için üretim yaptıklarını anlatan Biçer, bu sayede el becerilerinin de geliştiğini aktardı.

Yunus Emre Tan da atölyede arkadaşları ile ders saatleri dışında haftanın her günü gönüllü olarak çalıştıklarını belirtti.

Atölyede çalışmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Tan, "Depremde yıkılan okulların eksiklerini tamamlıyoruz. Yaptığımız sıra, masa ve dolapları farklı okullarda görünce gururlanıyoruz." diye konuştu.

Muhammet Koçpınar ise devletin kendilerine sağladığı destekle hem kendilerini geleceğe hazırladıklarını hem de okulların ihtiyacını karşıladıklarını kaydetti.

Öğrenciler depremde yeniden inşa edilen okullar için fabrika gibi üretim yapıyor
Öğrenciler depremde yeniden inşa edilen okullar için fabrika gibi üretim yapıyor
Öğrenciler depremde yeniden inşa edilen okullar için fabrika gibi üretim yapıyor
Öğrenciler depremde yeniden inşa edilen okullar için fabrika gibi üretim yapıyor
Öğrenciler depremde yeniden inşa edilen okullar için fabrika gibi üretim yapıyor

milli eğitim bakanlığı, Anadolu Lisesi, okullar, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrenciler depremde yeniden inşa edilen okullar için fabrika gibi üretim yapıyor - Son Dakika


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