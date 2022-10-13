Öğrenciler, depreme dayanıklı okullarda eğitim görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrenciler, depreme dayanıklı okullarda eğitim görüyor

13.10.2022 09:40

Öğrenciler, depreme dayanıklı okullarda eğitim görüyor Kırıkkale'de okullar depreme dayanıklı hale getirildi Kırıkkale'de binlerce öğrenci, güçlendirme çalışmalarıyla depreme dayanıklı hale getirilen okullarda eğitim görüyor.

Öğrenciler, depreme dayanıklı okullarda eğitim görüyor

Kırıkkale'de okullar depreme dayanıklı hale getirildi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de binlerce öğrenci, güçlendirme çalışmalarıyla depreme dayanıklı hale getirilen okullarda eğitim görüyor.

Kırıkkale'de yaz mevsiminde güçlendirme çalışmalarının başladığı okullar, depreme dayanıklı hale getirildi. Öğrenciler, güvenli ve donanımlı hale getirilen sınıflarda eğitim görüyor. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, inşaatı tamamlanan okullarda incelemelerde bulundu. Sınıfları gezen Tekbıyıkoğlu, öğrencilerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çekindi. Tekbıyıkoğlu, güçlendirme yapılan iki okulu da çalışmalarla hakkında bilgi aldı. İl genelinde 230 okulda büyük ve küçük onarım çalışmaları ve doğalgaz dönüşümleri yapıldı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaz mevsiminde Kırıkkale'yi ziyaret etmesinin ardından okulların fiziki imkanlarının geliştirilmesiyle ilgili çok önemli adımların atıldığını söyledi.

Öğrencilerin güvenli ortamlarda ders yaptıklarını belirten Tekbıyıkoğlu, "Büyük ve küçük onarım çerçevesinde doğalgaz dönüşümlerini de çalışmalarımızın içerisine kattık. Bununla beraber güçlendirme çalışmalarını da gerçekleştirmiş olduk. Boya, badana, yerler, fayansalar, kapılar, duvarlar ve bunların haricinde çocuklarımıza güvenli bir okul hazırlamak, güvenli bir ortamda derslerini yapabilecek tadilat için girişimlerde bulunduk" dedi.

Türkiye'nin bir afet ülkesi olduğunu ifade eden Tekbıyıkoğlu, En ufak bir deprem tehdidinde karşı karşıya gelindiğinde hepimiz çocuklarımızın güvenli yerlerde kalmasını arzu ederiz. Aynı zaman da bunlar kamu binaları olduğu için benzer tehlikelerde de birer toplanma alanı birer güvenli bina olacak şekilde bir dizaynımız söz konusu" diye konuştu.

Tekbıyıkoğlu, öğrencilerin yeni okullarında daha güvenli eğitim eğitim gördüğünü sözlerine ekledi.

Ziyaretlerde Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Haluk Karahan ve ilgili kurum müdürleri hazır bulundu.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahıs tutuklandı Son dakika haberi: Uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahıs tutuklandı KIRIKKALE'DE 'KİLİT KAVŞAK'TA NARKOTİK DENETİMİ KIRIKKALE'DE 'KİLİT KAVŞAK'TA NARKOTİK DENETİMİ Kuşadasıspor'dan destek çağrısı Kuşadasıspor'dan destek çağrısı
Kaynak: İHA

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler, depreme dayanıklı okullarda eğitim görüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:47 Irak'ın başkenti Bağdat'ta kritik öneme sahip Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı düzenlendi
12:35 Oğuzhan Koç'un bıyığının sırrı çözüldü! İmaj çalışması değilmiş
12:26 Hamile kadını öldürüp bebeğini çalmaya çalışan katil için idam istendi
12:16 Bakan Bilgin: Asgari ücret '20 bin olsun' diyebilirim ama işverenin ödeyebilmesi lazım
12:04 Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: Aralık ayının başında tamamlanacak
11:47 Etiler'de bir restorandan skandal iş ilanı: Kavga etmekten çekinmeyecek, sabıkalı vale arıyoruz
11:46 144 yıllık mezar taşında şaşırtan yazı: 13 yıl boyunca yalnızca bamya yedim
11:46 Türkiye'den 3 okul ilk 500 girdi! İşte dünyanın en iyi üniversiteleri...
11:28 Sivas'ta 2 çocuklu çift, yatak odasında başlarından tabancayla vurulmuş halde bulundu
11:31 Zeynep Bastık, Diyarbakır'ı salladı! Konserine 70 bin kişi akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 12:55:30. #1.11#
SON DAKİKA: Öğrenciler, depreme dayanıklı okullarda eğitim görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement