Öğrenciler depremi simülasyon tırı ile öğreniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrenciler depremi simülasyon tırı ile öğreniyor

14.10.2022 15:12
Öğrenciler depremi simülasyon tırı ile öğreniyor

AFAD Deprem Simülasyon Tırı, "Kastamonu Bilim Şenliği"ne katılan öğrencilere o anı yaşatarak deprem bilincini aşılıyor.

AFAD Deprem Simülasyon Tırı, "Kastamonu Bilim Şenliği"ne katılan öğrencilere o anı yaşatarak deprem bilincini aşılıyor.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında "Kastamonu Bilim Şenliği"ndeki yerini alan deprem similasyon tırı, 3 gün öğrencilere deprem eğitimi verecek.

Küçük bir sınıf haline getirilen tır dorsesinde, bir AFAD görevlisi tarafından öğrencilere deprem anında neler yapılacağı konusunda bilgiler veriliyor. Ardından farklı tarihlerde meydana gelen Ege, Elazığ, Erzincan, Marmara ve Van depremlerinin simülasyonları yapılıyor. Belirlenen depremlerden birinin büyüklüğü ve meydana geliş süresine göre, sınıf sallanmaya başlarken, öğrenciler, deprem anında neler yapmaları gerektiğini öğrenerek kendilerini korumaya alıyor.

Deprem tırı, öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.

Tırda deprem anını yaşayan öğrencilerden Yüsra Ace Vahit, AA muhabirine, bilim şenliği alanını gezerken deprem tırına bindiğini ifade ederek, "Burası gerçekten çok etkileyici bir yer. Simülasyon tırı beni çok etkiledi. Çok gerçek gibiydi. Çok iyi bir şey, iyi ki gelmiş." dedi.

Burak Kesercioğlu ise deprem anında neler yapılacağını öğrendiğini dile getirerek, "Tıra bindiğimizde deprem olur gibi sallanmaya başladı. Çok korkmadım ama çok şey öğrendim." diye konuştu.

Alpan Sökmen de simülasyondan deprem eğitimi aldıklarını kaydederek, tır sayesinde deprem anında neler yapılacağını öğrendiklerini belirtti.

YORUMLAR
500
Bingöl haberleri | Bingöl'de nefes kesen deprem tatbikatı Bingöl haberleri | Bingöl'de nefes kesen deprem tatbikatı AFAD'dan deprem testi uyarısı Açıklaması AFAD'dan deprem testi uyarısı Açıklaması
Kaynak: AA

Kastamonu, Deprem, AFAD, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler depremi simülasyon tırı ile öğreniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:08 Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun doktoru açıkladı: Futbola odaklanamamasının sebebi yaşadığı ağır kayıp
18:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'i yine bekletti! Rus lider elindeki notları hırsla masaya bıraktı
17:37 Muharrem İnce'den Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçmesi hakkında sert yorum: Bu olsa olsa doktorların işi olur
17:21 Türkiye, ülke puan sıralamasında 14. basamağa yükseldi! İşte en çok puan kazandıran takımlar...
17:19 Oyuncu Demet Özdemir'den cesur sahne! Eleştiren herkes aynı yorumda bulunuyor
17:01 Van'dan Bilecik'e çalışmaya gelen inşaat işçisi 5 kardeşin kavgası cinayet ile bitti
16:39 Bakan Varank, vatandaşın sık sık telefon değiştirmesi hakkında konuştu: Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz
15:58 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! 501 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
14:35 Kız kardeşi de onun yolundan gidiyor! İşte Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik'in son hali...
12:34 Kütahya'da bisikletli bir çocuk ölümden son anda kurtuldu! O anlar kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 19:01:00. #1.13#
SON DAKİKA: Öğrenciler depremi simülasyon tırı ile öğreniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement