Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Dereceye Girmek İçin Pedal Çevirdi

Öğrenciler Dereceye Girmek İçin Pedal Çevirdi

31 dakika önce

Kayseri'de düzenlenen okullar arası bisiklet yarışmasında 180 öğrenci dereceye girmek için pedal çevirdi.

Öğrenciler Dereceye Girmek İçin Pedal Çevirdi, System.String[]
Kayseri'de düzenlenen okullar arası bisiklet yarışmasında 180 öğrenci dereceye girmek için pedal çevirdi. Türkiye Bisiklet Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Mehmet Luzumlar; "Okullarımızda bisiklete daha da ağırlık verilmesini istiyoruz" dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği tarafından düzenlenen okullar arası bisiklet yarışmaları başladı. Yarışmalara katılan 180 öğrenci, parkuru 1'inci bitirip dereceye girmek için ter döktü.

Yarışmalar hakkında bilgiler veren Türkiye Bisiklet Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Mehmet Luzumlar; "Bu faaliyetimiz 2 gün sürecek. Kayseri'deki 26 okulumuzdan 180 öğrencimiz bu yarışmaya katıldı. 1. Gün minikler, küçükler ve yıldızlar yarışacak. Yarın ise genç erkekler ve genç bayanlar yarışacaklar. Okullarda kazandırdığımız bisiklet alışkanlığı, çocuklarımızın yaşamlarında da devam etmesini sağlamayı düşünüyoruz. Okullarımızın da bisiklete biraz daha ağırlık vermesini istiyoruz. Sağlıklı nesil yetiştirebilmek için spor yaptırmamız gerektiğini bildiğimiz için bisiklet yapılacak en mutlu spordur" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:49 Kaynak: İHA

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