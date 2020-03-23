Son Dakika › Güncel › Öğrenciler ders başı yapıp, 'Evden çıkmayın' mesajı verdi - Son Dakika
Öğrenciler ders başı yapıp, "Evden çıkmayın" mesajı verdi
6 saat önce
Okullara korona virüs nedeniyle ara verilmesiyle evlerinde EBA üzerinden ders başı yapan öğrenciler, büyüklerine seslenip, "Evden çıkmayın" mesajı verdi.
Okullara korona virüs nedeniyle ara verilmesiyle evlerinde EBA üzerinden ders başı yapan öğrenciler, büyüklerine seslenip, "Evden çıkmayın" mesajı verdi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden ders verilmesini takip eden Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki öğrenciler, sisteme adapte oldu.
EBA üzerinden ders başı yapan öğrenciler, büyüklerine mesaj verip, "Biz ders çalışıyoruz, dışarı çıkmıyoruz, lütfen siz de dışarı çıkmayın" dediler. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:38 Kaynak: İHA
Son Dakika Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli olamazlar Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İyileşen hastalarımız var, sayıları da fazla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşlıları uyardı: Bana kulak verin