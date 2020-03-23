Öğrenciler ders başı yapıp, "Evden çıkmayın" mesajı verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler ders başı yapıp, 'Evden çıkmayın' mesajı verdi - Son Dakika

Öğrenciler ders başı yapıp, "Evden çıkmayın" mesajı verdi

6 saat önce

Okullara korona virüs nedeniyle ara verilmesiyle evlerinde EBA üzerinden ders başı yapan öğrenciler, büyüklerine seslenip, "Evden çıkmayın" mesajı verdi.

Öğrenciler ders başı yapıp,

Okullara korona virüs nedeniyle ara verilmesiyle evlerinde EBA üzerinden ders başı yapan öğrenciler, büyüklerine seslenip, "Evden çıkmayın" mesajı verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden ders verilmesini takip eden Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki öğrenciler, sisteme adapte oldu.

EBA üzerinden ders başı yapan öğrenciler, büyüklerine mesaj verip, "Biz ders çalışıyoruz, dışarı çıkmıyoruz, lütfen siz de dışarı çıkmayın" dediler. - MALATYA

milli eğitim bakanlığı, Eğitim Bilişim Ağı, Doğanşehir, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:38 Kaynak: İHA

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