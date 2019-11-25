Son Dakika Haberleri: Öğrenciler ders başı yaptı
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Öğrenciler ders başı yaptı

7 saat önce

Okuldan detaylar Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, ilk ara tatilin ardından ders başı yaptı.

Okuldan detaylar Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, ilk ara tatilin ardından ders başı yaptı.

Öğrenciler ders başı yaptı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:26 Kaynak: AA
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