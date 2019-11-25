Öğrenciler ders başı yaptı
7 saat önce
Okuldan detaylar Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, ilk ara tatilin ardından ders başı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:26 Kaynak: AA
Okuldan detaylar Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, ilk ara tatilin ardından ders başı yaptı.
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