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2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı... İstanbul'da öğrenciler ders başı yaptı - Son Dakika

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı... İstanbul'da öğrenciler ders başı yaptı

07.02.2022 10:02

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı... İstanbul'da öğrenciler ders başı yaptı

İSTANBUL İstanbul'da yaklaşık 3 milyon öğrenci 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ikinci yarıyıla bugün okul zilinin çalmasıyla birlikte eğitim ve öğretim başladı.

İstanbul'da okullar 15 günlük sömestr tatilinin ardından yeniden açıldı. Sabah saatlerinde heyecanla okulun yolunu tutan öğrenciler, zilin çalmasıyla ders başı yaptı.

Bakırköy Zeynep Bedia Kılıçoğlu İlkokulu'na servisler ve velileriyle gelen çocuklar, ateşi ölçüldükten sonra okula alındı. Minik öğrenciler ilk önce özledikleri arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Okul bahçesinde düzenlenen törende İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından sıralar halinde çocuklar sınıflarına geçti.

Tatilin ilk günlerinde yağan kar ile birlikte güzel vakit geçirdiklerini dile getiren çocuklar bunun yanı sıra çeşitli oyunlar oynadığını söyledi. Çocuklarını okula getiren veliler ise tatilde çocuklarıyla bol bol vakit geçirip yorulduklarını ve artık dinlenme sırasının onlara geldiğini ifade etti.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı... İstanbul'da öğrenciler ders başı yaptı
2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı... İstanbul'da öğrenciler ders başı yaptı
2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı... İstanbul'da öğrenciler ders başı yaptı
2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı... İstanbul'da öğrenciler ders başı yaptı
2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı... İstanbul'da öğrenciler ders başı yaptı
2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı... İstanbul'da öğrenciler ders başı yaptı
2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı... İstanbul'da öğrenciler ders başı yaptı
2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı... İstanbul'da öğrenciler ders başı yaptı
2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı... İstanbul'da öğrenciler ders başı yaptı

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İstanbul, okullar, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı... İstanbul'da öğrenciler ders başı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı... İstanbul'da öğrenciler ders başı yaptı - Son Dakika
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