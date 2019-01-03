Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Derse, Veliler File Örmeye

Öğrenciler Derse, Veliler File Örmeye

1 saat önce

Süleymanpaşa Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin velileri, çocuklarını okula bıraktıktan sonra okulda file örüyor.

Öğrenciler Derse, Veliler File Örmeye, System.String[]
Süleymanpaşa Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin velileri, çocuklarını okula bıraktıktan sonra okulda file örüyor.

İlkokulun Okul Aile Birliği üyesi kadınlar, hem Sıfır Atık Projesi'ne destek olmak hem de plastik poşet kullanımını azaltmak için bir araya gelerek, alışveriş filesi örmeye başladı.

Kadınlar file kullanımını artırmak için öğretmenlere ve öğrencilere de file yapımını öğretiyor.

Süleymanpaşa Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Suat Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, velilerin her gün okulda bir saat file ördüğünü söyledi.

Aydın, herkesin doğayı koruma konusunda daha bilinçli olması gerektiğini ifade ederek, "Okul olarak hem Sıfır Atık Projesi'ne destek olmak için hem de poşet kullanımına karşı file kullanımını artırmak için böyle bir uygulama yapmaya karar verdik." dedi.

"Poşet kullanımının önüne geçmeyi hedefliyoruz"

İnsanların alışveriş yaptıkları ürünler için eskiden olduğu gibi file kullanmayı tercih etmeleri gerektiğini belirterek, "Bu fileleri günlük hayatlarında alışverişlerde kullanmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Böylece poşet kullanımının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Velilerimiz her gün okula çocuklarını getirdikten sonra burada bir saat boyunca file örüyor. Öğrenmek isteyen velilerimiz de gelip burada öğrenebiliyor." diye konuştu.

Okul Aile Birliği Başkanı Mümine Eker de bütün velilerden file örme etkinliğine katılmalarını istediklerini belirterek, bir filenin 2 günde yapılabildiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:55 Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Güncel
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