Öğrenciler "Dijital Dünya" Konusunda Bilgilendirildi

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları öğrencileri gelişen teknolojiyle birlikte dijital dünyada kendilerini bekleyen tehlikeler konusunda bilgilendirildi.

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları, öğrencilerin "Dijital Dünya" konusunda bilinçlenmesine yönelik bir seminer düzenledi. Seminere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İmranlı Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Sefer Darıcı, konuşmacı olarak katıldı. Darıcı, seminerde öğrencilere gelişen teknolojiyle birlikte dijital dünyada çocukları bekleyen tehlikeleri anlattı.



Darıcı konuşmasında dijital medyanın zararlarına dikkat çekerek "Geçmişten günümüze oyunun ve oyuncağın insan yaşamında çok önemli bir yeri vardır. Ancak dijital platformdaki oyunların ilk çağrıştırdığı anlamı ile eğlenceli ve basit değildir artık. Oyun sadece bir oyun da değildir. Kültür emperyalizminin en önemli araçlarından bir tanesi olan dijital oyunlar bugün başlı başlına bir sektördür. Kapitalizmin tüketim için her alanı sardığı vahşi doğası, oyunu salt bir 'eğlence' ya da 'boş zaman etkinliğinden öte, kar marjının Hollywood sektörünü dahi aştığı bir pazarlama nesnesi haline getirmiştir. Dijital dünyanın insanları istediği yöne yönlendirmesi var. Dijital dünyada dikkatli olmalıyız. Küçük bir çocuk ağlayarak anne babayı ikna etmeye çalışır. Geçmişte mağaraların duvarlarında bile ikna durumu söz konusu olan resimler çizilmiştir. İkna olayı hep içinde olduğumuz bir durum ile öğrenme sürecine varıyor. Şu anda internette geldiğimiz değişim noktası geçmişte 30, 40 yılda gerçekleşen bir değişim sürecini günümüz içinde 150, 200 yıllık bir süreci kullanmış duruma gelmiş olduk. Her şey çok hızlı ilerliyor. Yine geçmişte medya unsurları belli iken şimdilerde cep telefonu ile her şeye çok daha rahat ulaşılıyor. Tabi bunun çok iyi bir şekilde kontrollü kullanılmasına dikkat edilmesi gerekir. İçerisinde faydalı ve zararlı olan her ne varsa insana direk geliyor" dedi.



Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Mahir Secim Özduman Ortaokulu, Müdürü Zafer Babacan ise Darıcı'ya verdiği bilgilerden ötürü teşekkür ederek, "Bugün İletişim Fakültesinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi akademisyenlerinden Sefer Darıcı, orta okulumuzda ki bütün öğrencilerimize dijital vatandaşlık ve dijital okuryazarlık adı altında bir seminer verdi. Bu seminerde çocuklarımızı dijital alemde bekleyen tehlikeler nelerdir, subliminal olarak çocuklarımızın bilinç altına ne gibi mesajlar vermektedir bununla ilgili çocuklarımıza güzel bir konferans verildi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - SİVAS

