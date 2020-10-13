"Öğrenciler, dijital ortamlarda sık sık bir araya gelmeli" - Son Dakika

"Öğrenciler, dijital ortamlarda sık sık bir araya gelmeli"

13.10.2020 09:13

19 pandemisi nedeniyle geçilen uzaktan eğitimin sisteminin, öğrencilerin psikolojisi üzerindeki etkilerini değerlendiren İKÜ Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Önder Kavakçı, "Etkileşimlerin çok kısıtlandığı zamanlardayız. Heyecanı, motivasyonu ve odaklanmayı yakalamakta zorluk çekiyoruz.

COVID-19 pandemisi nedeniyle geçilen uzaktan eğitimin sisteminin, öğrencilerin psikolojisi üzerindeki etkilerini değerlendiren İKÜ Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Önder Kavakçı, "Etkileşimlerin çok kısıtlandığı zamanlardayız. Heyecanı, motivasyonu ve odaklanmayı yakalamakta zorluk çekiyoruz. Bu dönemde öğrencilere tavsiyem en azından dijital ortamlarda sık sık bir araya gelsinler" dedi.

Pandemi sürecinin herkesi zorladığını ifade eden İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Önder Kavakçı, "Özellikle gençler için eve kapanmak, akranlarını görememek, okula gidememek zorlayıcı oldu. Eğitimde en önemli şey kişilerin birbirleri üzerinde iz bırakması. Birçok öğrenci hocalarından öğrendiklerinden çok daha fazlasını birbirlerinden öğreniyor" dedi. Etkileşimin kısıtlandığı, odaklanmanın zorlaştığı bir dönemden geçildiğini vurgulayan Prof. Dr. Kavakçı, "Öğrencilerimiz sürekli bizlere odaklanma problemi yaşadıklarını, ders çalışamadıklarını, üretkenlikte sorun yaşadıklarını anlatıyor. Bizler de kameraya ders anlatıyoruz. Öğrencilerimizle kurduğumuz göz teması olmadığı için aynı heyecanı yakalamakta zorluk çekiyoruz. Bu dönemde onlara verebileceğim en iyi tavsiye en azından dijital ortamlarda sık sık bir araya gelmeleri" diye konuştu.

"GENÇLER BU DÖNEMDE ANNE VE BABADAN UZAKLAŞABİLİR"

İçinde bulunulan dönemde gençlerin çok fazla telefonla konuşup, sosyal medyada daha fazla zaman geçirebileceğini söyleyen Prof. Dr. Kavakçı, "Ailelerin özellikle üniversite çağındaki çocuklarına çok müdahale etmemesi gerekir. Gençlerin kendi kararlarını almalarına izin vermek lazım. Gençler bu dönemde anne ve babayı biraz itebilirler. Kendi kişiliklerini oturtmak için mesafeye ihtiyaç duyabilirler. Zaman zaman uzak durmalarını istedikleri ailelerinin bazı durumlarda ise ilgisini isterler, onaylanma ihtiyacı hissederler. Tüm bunları göz önünde bulundurarak ailelerin, çocuklarının artık bir genç olduğunu kabul etmesi, kendi kararlarını alacaklarına inanması ve gerekli durumlarda destek olması gerekir" diye konuştu.


Öğrenciler, dijital ortamlarda sık sık bir araya gelmeli

İstanbul Kültür Üniversitesi, uzak filmi, Anne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Öğrenciler, dijital ortamlarda sık sık bir araya gelmeli' - Son Dakika

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