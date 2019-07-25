Son Dakika Haberleri: Öğrenciler 'Dikkat Sizden Notlar Bizden' projesinde kazandıkları bisikletleri aldı
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Öğrenciler 'Dikkat Sizden Notlar Bizden' projesinde kazandıkları bisikletleri aldı

2 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından başlatılan 'Dikkat Sizden Notlar Bizden' projesine Tekirdağ'dan katılıp, bisiklet kazanan öğrenciler Kerim Can Kaçura ve Berkay Türkeri'ye bisikletleri, törenle teslim edildi.

Öğrenciler 'Dikkat Sizden Notlar Bizden' projesinde kazandıkları bisikletleri aldı, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından başlatılan 'Dikkat Sizden Notlar Bizden' projesine Tekirdağ'dan katılıp, bisiklet kazanan öğrenciler Kerim Can Kaçura ve Berkay Türkeri'ye bisikletleri, törenle teslim edildi.
İçişleri Bakanlığı'nca, sürücülerin trafik kurallarına uymaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri konusunda farkındalık yaratılması, çocuklara trafik bilinci ve kültürünün yerleştirilmesi amacıyla uygulamaya konulan 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' projesinin devamı olan 'Dikkat Sizden Notlar Bizden' projesi kapsamında 'Sürücü Seyahat Karnesi' dolduran Kerim Can Kaçuru ve Berkay Türkeri, İçişleri Bakanlığı tarafından ilk 100'e girenlere hediye edilecek olan bisiklet ödülünü almaya hak kazandı.
Kaçura ve Türkeri'ye bisikletleri, düzenlenen törenle Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ile İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın tarafında teslim edildi. Vali Yıldırım, kazaların çoğunun sürücülerin dikkatsizliğinden kaynaklandığını belirterek, "Modern ülkelerde trafik kazaları çok az. Niye? Çünkü trafikte seyreden vatandaşlarımız, sürücülerimiz çok dikkatli davranıp, kurallara uyuyorlar. Gerek yayanın güvenliği, gerekse araçların güvenliği gerekse çevrenin ve çevreden çıkabilecek herhangi bir canlının güvenliği çok önem taşıyor. Buna çok dikkat ediliyor.  2018 yılında kaza istatistikleri açıklandığında hepimiz hayretler içerisinde kaldık. Bu oranların mutlaka düşürülmesi lazım. 6 bin 675 ölümlü kaza, bu hakikaten insanın içini acıtıyor. Avrupa'da bu anlamda ne yazık ki en önlerdeyiz. Bunun mutlaka geriye çekilmesi lazım. Bu geriye çekilme işi trafik kurallarına olan saygının, trafik kurallarına olan uyma düşüncesinin artmasıyla ancak meydana gelebilecek. Gerek sürücü gerek yaya  olarak kurallara uyma mükellefiyetine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tabi ki araç dediğimiz zaman sadece motorlu araçlar yok. Aynı zamanda insanlar tarafından kullanılan diğer araçlar da söz konusu. Bunlardan biri de bisiklet, bir diğeri engelli araçları veya pusetler. Bütün bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Yaya adımını yola attığı zaman mutlaka sürücülerimizin yavaşlaması hatta gerektiğinde durması gerekiyor" dedi.
İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş da çocuklarına trafik bilinci aşılayan ailelere teşekkür etti.



İçişleri Bakanlığı, Berkay Şahin, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:32 Kaynak: DHA
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