Öğrenciler dikkat! Yüz yüze sınavlardan muaf olmak adına dilekçe vermeyenler, sınıfta kalabilir - Son Dakika

Öğrenciler dikkat! Yüz yüze sınavlardan muaf olmak adına dilekçe vermeyenler, sınıfta kalabilir

19.05.2021 09:57

MEB tarafından alınan korona tedbirlerince 12. sınıfların yüz yüze sınavları tamamlanırken; 9, 10 ve 11. sınıfların ikinci dönem sınavlarının ise ertelenmesine karar verilmişti. 24 Mayıs'ta başlayacak yüz yüze sınavlara katılmak istemeyen öğrenci velilerinin, Bakanlığa dilekçe vermeleri gerektiği belirtildi. Öte yandan sınavların tamamen iptal edildiğini zannedip hem sınava girmeyen hem de dilekçe vermeyen öğrencilerin ise sınıfta kalabileceği öğrenildi.

Koronavirüs nedeniyle okullarda eğitim zaman uzaktan eğitim modeli ile sürdürüldü. Son olarak tam kapanma ve kademi normalleşme döneminde de anasınıfları hariç tüm sınıflarda eğitimin uzaktan devam etmesi kararlaştırıldı.

SINAVA KATILMAYACAK ÖĞRENCİLERİN VELİSİ DİLEKÇE YAZACAK

Bu süreçte 12. sınıflarda yüz yüze sınavlar tamamlandı ancak 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun ikinci dönem sınavları, koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirler doğrultusunda yapılamadı. Son kararlarla MEB, öğrencilere sınavlara katılıp katılmama konusunda tercih hakkı sundu. Buna göre sınava katılmak istemeyenlerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle en geç 21 Mayıs 2021'e kadar okul müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

Dilekçe veren öğrenciler sınava katılmayacak ve birinci dönem notlarına göre yıl sonu notları değerlendirilerek başarı durumlarıyla ilgili karar verilmiş olacak.

DİLEKÇE VERMEYENLER 24 MAYIS'TA BAŞLAYACAK SINAVLARA GİRECEK

Herhangi bir dilekçe vermeyen öğrenciler ise 24 Mayıs tarihinde başlayacağı açıklanan sınavlara girmek zorunda bulunuyor. Çok sayıda öğrencinin bu detayı atladığı görülüyor.

İPTAL EDİLDİ ZANNEDENLER SINIFTA KALABİLİR

Çoğu öğrenci sınavlar tamamen iptal edildi sanıyor. Ancak dilekçe vermeyenler sınavlara girmezlerse ikinci dönem notları olmayacak. İlk dönem notu olduğu gibi yıl sonu ortalaması kabul edilecek. Ayrıca öğrenci sınava girmemek için dilekçe verirken ders seçme hakkı olmayacak. Yani sınava girecek olanlar, okulun düzenleyeceği tüm sınavlara katılmak zorunda.

Milliyet'in haberine göre; dikkat çeken önemli bir detay ise sınava girip notunu beğenmeyen öğrencilerin, sadece birinci dönemde aldıkları ders notlarını tercih etme hakkının da bulunmayacak olması. Koronavirüs pandemisi koşullarında dilekçe vermeden, 2. dönemde yapılacak sınavlara geçerli bir mazereti olmadan girmeyenler, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre işlem görecek.

DİJİTAL ORTAMDAN DA İLETEBİLİRLER

Milli Eğitim Bakanlığı, pandemi koşulları sebebiyle öğrencilerin mağdur olmaması için dilekçelerin ulaştırılmasında her türlü kolaylığı sağlıyor. Geçerli gerekçeleri olanlar sonradan aslını teslim etmek üzere, dijital iletişim kanallarından dilekçelerini gönderebilecekler.

Öğrenciler dikkat! Yüz yüze sınavlardan muaf olmak adına dilekçe vermeyenler, sınıfta kalabilir

milli eğitim bakanlığı, Koronavirüs, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler dikkat! Yüz yüze sınavlardan muaf olmak adına dilekçe vermeyenler, sınıfta kalabilir - Son Dakika


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