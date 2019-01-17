Öğrenciler Diktikleri Bez Çantaları Vatandaşlara Dağıttı

Kırıkkale Şehit Ali Tonga Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Giyim Bölümü öğrencileri, naylon poşetlere alternatif olarak atık malzemelerden diktikleri çevreci ve birden fazla kullanılabilen bez çantaları vatandaşlara dağıttı.

Kırıkkale Şehit Ali Tonga Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Giyim Bölümü öğrencileri, naylon poşetlere alternatif olarak atık malzemelerden diktikleri çevreci ve birden fazla kullanılabilen bez çantaları vatandaşlara dağıttı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle hayata geçirilen ücretli poşet uygulamasının 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmesiyle bez çantaya ilgi arttı. Şehit Ali Tonga Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Giyim ve Grafik Tasarım Bölümü öğrenci ile öğretmenleri, uygulamaya destek amacıyla yılbaşından sonra bez torba dikmeye başladı.



Okulun atölyesinde dikilen çevreci bez çantalar, bir alışveriş merkezinde vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ümit Yaşar Gürsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, poşet konusunun ülke gündemini çok meşgul ettiğini belirterek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının düzenlemesini desteklediklerini söyledi.



Düzenlemeyle ilgili yanlış algı oluştuğunu ifade eden Gürsoy, "Yapılan düzenlemenin amacı doğayı korumak ve doğadaki kirliliği ortadan kaldırmak. Konuyla ilgili Şehit Ali Tonga Mesleki Teknik Anadolu Lisesi farkındalık oluşturmak için böyle bir çalışma yaptı. Giyim ve grafik tasarım bölümü öğrencilerinin ortaklaşa yaptığı bir çalışma. Okulumuz bugün 250 bez çantayı vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtarak farkındalık oluşturmaya çalıştı. Emeği geçen öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Okul müdürü Hatice Özdemir de iki hafta önce bez çanta dikme çalışmalarına başladıklarını, bugün de çantaları vatandaşlara ücretsiz dağıttıklarını dile getirdi.



Vatandaşlardan Beyhan Yayla ise "Çok mutlu olduk. Öğrencilerimizin ellerine sağlık. Artık bununla alışverişimi yapacağım. Ücretli poşetlerden almıyoruz, artık bu bez çantayı götüreceğim." dedi.

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