Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Doğa İçin Yürüdü

Öğrenciler Doğa İçin Yürüdü

1 saat önce

Hatay'daki Karlısu Sosyal Bilimler Lisesi Spor ve Sağlıklı Yaşam Atölyesi öğrencileri doğa sevgisi için 12 kilometre yürüdü.

Öğrenciler Doğa İçin Yürüdü, System.String[]
Hatay'daki Karlısu Sosyal Bilimler Lisesi Spor ve Sağlıklı Yaşam Atölyesi öğrencileri doğa sevgisi için 12 kilometre yürüdü.

Okulun Spor ve Sağlıklı Yaşam Atölyesi öğrencileri tarafından düzenlenen yürüyüşe 40 öğrenci katıldı.

Defne ilçesi Harbiye Kantra su kemerinde başlayan yürüyüş, Harbiye Dekuk şelalesinde tamamlandı.

Yürüyüşe katılan öğrencilerden Mustafa Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüyüşler sayesinde doğa sevgisi kazandıklarını söyledi.

Okulda bu tür etkinliklerin derslerinde motivasyonu artırdığını anlatan Kara, hem doğa sevgisini hemde çevre bilinci kazanıyoruz, etkinliği düzenleyenlere teşekkür ettiğini belirtti.

Öğrencilerden Beyzanur Aktas da, yürüyüşlerin güzel geçtiğini bu sayede doğayı tanıma fırsatı kazandıklarını aktardı.

Öğrenciler yol boyunca atık pet şişe ve çöpleri toplayarak çevre temizliğine katkı sağladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:36 Kaynak: AA

Harbiye, Defne, Karlısu, Hatay, Güncel
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