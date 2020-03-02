Öğrenciler doğa temalı su kabağı boyadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler doğa temalı su kabağı boyadı - Son Dakika

Öğrenciler doğa temalı su kabağı boyadı

6 saat önce

Alanya Belediyesi ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle öğrencilere doğa temalı su kabağı boyama çalışması yaptırılıyor.

Öğrenciler doğa temalı su kabağı boyadı, System.String[]

Alanya Belediyesi ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle öğrencilere doğa temalı su kabağı boyama çalışması yaptırılıyor.


Alanya Belediyesi ekipleri, Oba Mahallesi'nde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü merkez şantiyesinde öğrencilere su kabağı boyama çalışması yaptırıyor. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli ressamlar tarafından 15 haftalık sürecek bu faaliyette ilk olarak Ayşe Melahat Erkin İlkokulu öğrencileri merkez şantiyeyi ziyaret etti.


Alanya'da bulunan öğrencilerin, ressamlar ile Alanya'yla özdeşleşmiş su kabağına, öğrencilerin hayal gücünü artıracak, akrilik boya ile su kabağı boyama tekniklerini öğreten çalışmalar yapmaya devam edecekleri açıklandı. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, "Öğrencilerimize doğayı sevdirmek, el becerilerini ve görsel hafızalarını geliştirmek amacıyla belli periyodlarda yapmakta olduğumuz bu faaliyetlerimiz artarak devam edecek" dedi. - ANTALYA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Alanya Belediyesi, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:27 Kaynak: İHA
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