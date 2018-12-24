Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Doğada Çöp Topladı

Öğrenciler Doğada Çöp Topladı

2 saat önce

Antalya'nın Serik İlçesinde öğrenciler ve çevreciler, geri dönüşüm ve çevre temizliği farkındalığı oluşturmak için doğada çöp topladı.

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Antalya'nın Serik İlçesinde öğrenciler ve çevreciler, geri dönüşüm ve çevre temizliği farkındalığı oluşturmak için doğada çöp topladı.

Serik Belediyesi tarafından düzenlenen genç fikir proje yarışması ile fikirlerini hayata geçirme şansı bulan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Genç Fikirler, Genç Projeler" yarışmasında "Doğadan Sanata" isimli projeleriyle ödüle layık görüldü.

Gençler, fikirlerini hayata geçirmek için düzenlenen etkinlikte çevreci gönüllülerle birlikte doğada çöp topladılar. Boğazkent ve Deniztepesi Mahallesinde düzenlenen etkinliğe Serik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ayşenur Can, Yunus Emre Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Püseli, öğretmenler ile öğrenciler ve gönüllü çevreciler katıldı.

Doğal kaynakları koruma altına almak ve geri dönüşümde farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen etkinlik sonunda öğrenciler, topladıkları atıkları sanat eserine dönüştürecek. Sergilenecek olan eserlerin satışından da elde edilecek gelirle de TEMA Vakfından ağaç fidanı alınıp dikilecek.

Etkinlik sonunda öğrenciler, ilk kez böyle bir etkinlikte yer aldıklarını ve doğayı korumak için topladıkları atıkların geri dönüşüme kazandırılacak olmasından dolayı mutlu olduklarını belirttiler. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:36 Kaynak: İHA

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