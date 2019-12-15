Öğrenciler doğadaki hayvanları unutmadı - Son Dakika
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Öğrenciler doğadaki hayvanları unutmadı

6 saat önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Gönül Köprüsü Öğrenci Topluluğu üyeleri, düzenledikleri etkinlikte kuş yuvalarını öğrencilerle birlikte boyadıktan sonra ağaçlara astı.

Öğrenciler doğadaki hayvanları unutmadı, System.String[]

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Gönül Köprüsü Öğrenci Topluluğu üyeleri, düzenledikleri etkinlikte kuş yuvalarını öğrencilerle birlikte boyadıktan sonra ağaçlara astı.


Topluluğa üye öğrenciler Kazım Karabekir ilçesindeki belirli noktalara sokak hayvanları için yemek ve su kapları yerleştirerek hayvanların kış günlerinde açlık ve susuzluk yaşamamaları için önlem aldı. Öğrenciler kedi evlerinin yanı sıra kuşları da düşünerek Orman Bölge Müdürlüklerinden temin ettikleri kuş yuvalarını ilçedeki ilkokul ve anaokulu öğrencileri ile boyayarak ağaçlara astı. Pet şişelerden kuş besleme istasyonları da yapan öğrenciler böylece zorlu geçecek kış günlerinde doğadaki hayvanları yalnız bırakmadı. - KARAMAN

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:44 Kaynak: İHA
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