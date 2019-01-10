Öğrenciler Doğaya Mama Bıraktı

Öğrenciler doğaya mama bıraktı Öğrenciler harçlıklarından arttırdıkları parayla yaban ve sokak hayvanları için mama aldıADIYAMAN - Adıyaman'da ortaokul öğrencileri biriktirdikleri harçlıkları ile aldıkları mamalarla kar yağışı nedeniyle aç kalan yaban ve sokak hayvanlarını besledi.

Öğrenciler doğaya mama bıraktı

Öğrenciler harçlıklarından arttırdıkları parayla yaban ve sokak hayvanları için mama aldı



ADIYAMAN - Adıyaman'da ortaokul öğrencileri biriktirdikleri harçlıkları ile aldıkları mamalarla kar yağışı nedeniyle aç kalan yaban ve sokak hayvanlarını besledi.

Adıyaman'da son iki haftadan beri etkili olan kar yağışından etkilenen yaban hayvanları için öğrenciler sosyal duyarlılık örneği gösterdi. Bir gurup öğrencinin öncülüğünde, Adıyaman TOBB Yavuz Selim Ortaokulu öğrencileri harçlıklarından katkı sağlayarak mama aldı.

Ağır kış şartlarında doğada yaşayan yaban hayvanlarına destek olmak ve medyada hayvanlara yönelik yer alan şiddet haberlerine karşı farkındalık oluşturmak için öğrencilerin başlattığı bu kampanya ile yaban hayvanları aç kalmadı.

Okul Müdürü Hamdi Zengin beraberinde öğretmenler ve öğrenciler Adıyaman-Çelikhan yolu üzerinde ki karlı bölgeye mama bıraktı. Öğrenciler ve öğretmenler mamaları doğaya bıraktıktan sonra, karın keyfini çıkardı. Öğrenci ve öğretmenler kar topu oynadı.

Okul Müdürü Hamdi Zengin, öğrencilerini bu duyarlı davranışlarından dolayı kutlayarak, "Öğrencilerimiz yoğun kış şartlarını düşünerek kendi aralarında böyle bir kampanya başlattılar. Bu fikirlerini bize söylediler bizde destekledik. Doğada yaşayan yaban hayvanları ve sokak hayvanları için harçlıklarından topladıkları paralarla aldıkları mamaları doğaya bıraktılar. Hem bu hayvanlara sahip çıkmak hem de medyada ki hayvanlara karşı işlenen olumsuz davranışlara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bu gün buradayız. Bütün öğrencilerimi kutluyorum" diye konuştu.

Öğrenciler ise yaban ve sokak hayvanlarının aç kalmaması için böyle bir kampanya başlattıklarını ve mamaları doğaya bıraktıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

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