Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Doğayı Korumak İçin Kağıt Çanta Yapıyor

Öğrenciler Doğayı Korumak İçin Kağıt Çanta Yapıyor

54 dakika önce

Gümüşhacıköy Ülkü Ortaokulu öğrencileri, "Biz doğayı korudukça, doğa da bizi korur" projesi kapsamında kağıt çanta yapıyor.

Öğrenciler Doğayı Korumak İçin Kağıt Çanta Yapıyor, System.String[]
Gümüşhacıköy Ülkü Ortaokulu öğrencileri, "Biz doğayı korudukça, doğa da bizi korur" projesi kapsamında kağıt çanta yapıyor.

Öğrenciler, yaptıkları çantaları okullarının yanı sıra ilçe esnafına dağıtmayı planlıyor.

Okul müdürü Aydın Altundağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğaya zarar veren plastik maddelerin ve poşetlerin önüne geçilmesi için uygulamayı başlattıklarını söyledi.

Öğrencilerle plastik madde yerine kağıtlardan çanta yapmaya karar verdiklerini belirten Altundağ, "Projeyi görsel sanatlar derslerinde uygulamaya başladık. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteğiyle projemizi başlattık. Öğrencilerimiz çok istekli ve severek yapıyor. Bu da bizleri oldukça sevindiriyor. Projedeki bir amacımız da öğrencilerimizin doğaya zarar vermeden kullanabilecekleri bir ürün meydana getirmeleri." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Bengü Işık Comba da projeyi doğayı çok sevdikleri için başlattıklarını anlatarak, "Bu sayede esnaf naylon poşet yerine bizim yaptığımız poşetleri kullanacak alışveriş yapan vatandaşlar da poşet derdinden kurtulacak. Bu şekilde doğamızı da korumuş olacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:58 Kaynak: AA

Aydın, Gümüşhacıköy, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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