Öğrenciler Doğu Türkistan'daki Zulmü Haykırdı

Eskişehir Uyanış Platformu öncülüğünde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İlahiyat Camii'nde toplanan kalabalık, Doğu Türkistan halkına uygulanan zulmü haykırdı.

Eskişehir Uyanış Platformu öncülüğünde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İlahiyat Camii'nde toplanan kalabalık, Doğu Türkistan halkına uygulanan zulmü haykırdı.



Çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan grup, Cuma namazı çıkışında Doğu Türkistan'da yaşanan olaylara yönelik tepki göstermek adına yapılan basın açıklamasına katıldı. Platform adına açıklama yapan İnan Mete, "1949 yılından beri sistemli bir şekilde Doğu Türkistan'daki Müslüman kardeşlerimize yapılan zulümler bardağı taşıracak noktaya ulaşmıştır. Çin Hükümeti Doğu Türkistan'a yerleştirilen göçmen Çinlilere yaşam olanağı sunmak için yerli halkın topraklarını işgal ediyor. Yerli halkın kendini savunmak için söylediği bir çift söz bile terör söylemi olarak adlandırılıyor. Uluslararası Af Örgütü rakamlarına göre Eylül 2018 itibariyle 1 milyondan fazla kişi toplama kamplarında alıkonulmaktadır. İbadet etmenin yasak olduğu, işkence kamplarının kurulduğu, Müslüman bacılarımıza tecavüz edildiği, İslam'dan vazgeçmeleri için sayısız işkencelerin yapıldığı Doğu Türkistan halkının biz Müslüman kardeşlerinin desteklerine ihtiyaçları vardır. Doğu Türkistan, tarih şahit olsun ki Anadolu hiçbir zaman mazlumları unutmadı, yalnız bırakmadı ve tarih yine şahit olacaktır ki Anadolu evlatları seni yalnız bırakmayacak. Eskişehir Uyanış Platformu olarak Çin'in Doğu Türkistan'da ki Müslüman kardeşlerimize uyguladığı zalimliği, duyurmak için toplandık. Zulme karşı susmadığımızı ifade etmek için dün nasıl başka platformlar adı altında Gazze, Suriye ve Arakan için ses olduysak bugün de Doğu Türkistan'da ki zulmü seslendirmek ve kardeşlerimizin yalnız olmadığını dile getirmek için buradayız" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

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