Öğrenciler 'Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele' Sergisini Ziyaret Etti

Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu öğretmen ve öğrencileri Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl Küçük'ün 35. ölüm yıl dönümü anısına 92 sanatçısının 165 özgün eseriyle hazırlanan "Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele" temalı sergisini ziyaret etti.

"GÖREVİMİZ LİDERLERİMİZİN İZİNDE ÇOCUKLARIMIZI EĞİTMEK"



Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu Müdürü Canan Gürkan ziyarette yaptığı konuşmada, sergiden etkilendiklerini ve Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu öğrencileri için anlamlı bir gezi olduğunu ifade etti.



Dr. Fazıl Küçük'ü her zaman yaşatmak ve onun izinde ilklere imza atma düşüncesiyle öğretmen arkadaşlarının önerisiyle müzeyi ziyarete geldiklerini belirten Gürkan, "Her zaman onun izinde çocuklarımızı yetiştirmek adına öğretmenlerimiz eğitimde çok güzel ilklere imza atıyorlar. Çocuklarımız bu gün çok heyecanlıydı. Bizim de görevimiz liderlerimizin izinde çocuklarımızı eğitmektir. Yakın Doğu Üniversitesi'nin böyle başarılı çalışmalara imza atacağına her zaman inanıyorum. Başta Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

