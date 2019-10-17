Son Dakika Haberleri: Öğrenciler DÜ mutfağını gezdi
Son Dakika Güncel Öğrenciler DÜ mutfağını gezdi

Öğrenciler DÜ mutfağını gezdi

1 saat önce

Düzce Üniversitesi öğrencileri, 'Açık Mutfak: Yemeğim Nasıl Pişiyor?

Öğrenciler DÜ mutfağını gezdi, System.String[]

Düzce Üniversitesi öğrencileri, 'Açık Mutfak: Yemeğim Nasıl Pişiyor?' projesi kapsamında üniversite yemeklerinin yapıldığı mutfağı ziyaret etti.

DÜ Sağlık Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje ile yemekhanelerde yürütülen hizmetleri öğrencilerin de görmesini sağlayarak öğrencilere mutfak alanları tanıtılıyor.

Öğrenciler, proje ile yemeğin ham maddeden sofraya kadar olan yolculuğundaki tüm aşamaları görme imkanı elde ederken gıda mühendisleri eşliğinde mutfak, depolar, bulaşıkhaneler ve hazırlık alanlarını geziyor.

Düzce Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:42 Kaynak: AA
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