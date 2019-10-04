Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti
Son Dakika Yaşam Haber

Öğrenciler Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti

1 saat önce

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Meslek Yüksekokulu birinci sınıf öğrencileri, Dumlupınar ilçesinde bulunan şehitlikleri iki ilçe kaymakamlığının işbirliği ile ziyaret etti.

Öğrenciler Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti, System.String[]

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Meslek Yüksekokulu birinci sınıf öğrencileri, Dumlupınar ilçesinde bulunan şehitlikleri iki ilçe kaymakamlığının işbirliği ile ziyaret etti.


Yurdun dört bir yanından Altıntaş Meslek Yüksek Okulu'na eğitim görmek için gelen birinci sınıf öğrencileri, Kurtuluş Savaşı'nın büyük meydanı Dumlupınar ilçesinde bulunan şehitlik ve tarihi mekanları, Altıntaş ve Dumlupınar Kaymakamlıklarının ortak işbirliği ile ziyaret ettiler ve şehitler için dua ettiler.


Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, "Eğitim ve öğretiminiz vesilesi ile ikamet etmeye başladığınız bu toprakların en değerli varlıkları olan, kahramanlıklarıyla yedi düvele karşı destan yazan aziz şehitlerimizin ebedi istirahatgahlarını görmenizi, bugün özgürce yaşamanızın onların kanı ve canı ile sağlandığını hissetmenizi istediğimiz için bu ziyareti organize ettik. Şehitlerimize olan mukaddes borcunuzu ödemenin en güzel yolu, hayatınızın her döneminde üzerinize düşen görevi en iyi şekilde yapmaktır. Bugün bu görevin adı öğrencilikse; öğrenciliğinizi en iyi şekilde ifa etmenizi, ülkemizin geleceği olarak, vatanımıza milletimize en yüksek değerleri katmak üzere kendinizi yetiştirmenizi diliyorum. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de işaret ettiği; "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" sözünü düstur edinmenizi temenni ediyor ve her birinize başarılar diliyorum" dedi.


Böyle bir imkanın sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren öğrenciler, iki ilçe Kaymakamlarıyla bir süre sohbet ederek Dumlupınar'ın tarihi hakkında bilgi edindi. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Altıntaş, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hanife otel odasından video paylaştı, herkes kimin çektiğini sordu
İETT tarihinde bir ilk! Kadın şoför alınacak 16 yaşındaki kıza uyuşturucu verip cinsel istismarda bulunan 11 kişi tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 12:54:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]