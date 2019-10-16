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Öğrenciler 'Dünya Gıda' gününü kutladı

46 dakika önce

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde eğitim veren Fahri Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Dünya Gıda Gününde kendi yaptıkları ürünleri tanıttılar.

Öğrenciler 'Dünya Gıda' gününü kutladı, System.String[]

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde eğitim veren Fahri Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Dünya Gıda Gününde kendi yaptıkları ürünleri tanıttılar.


Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) kuruluş tarihi olan 16 Ekim, her yıl Dünya Gıda Günü olarak kutlanıyor. Bu kapsamda Fahri Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi Alan öğretmenleri ve öğrencileri tarafından günler öncesinden başladı. Turşu, salça, makarna, erişte gibi gıdalar hazırlandı. Öğretmen ve öğrencilerin bu hazırlıklarını sergilemek için stant açıldı. Programa katılan misafirlere lokma ikramları yapıldı.


Gıda Teknolojisi dersi alan öğretmenleri ve öğrencilerinin hazırladıkları programda 'Sürdürülebilir Sağlıklı Gıda' teması ön plana çıktı. Programa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Merve Erdoğan yaptığı sunum ile açlık, sağlıklı beslenme ve obezite gibi konulara değindi.


Programa Balıkesir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan Özen, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdür yardımcısı Nihat Ağan ve Şube Müdürü Ayhan Uğuz okulun Hayırseveri Fahri Kiraz katıldı. - BALIKESİR

Anadolu Lisesi, Balıkesir, Kiraz, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:59 Kaynak: İHA
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