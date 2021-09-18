ÖĞRENCİLER DÜNYA MİKROORGANİZMA GÜNÜNÜ KUTLADI - Son Dakika

ÖĞRENCİLER DÜNYA MİKROORGANİZMA GÜNÜNÜ KUTLADI
18.09.2021 10:30
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 17 Eylül Uluslararası Mikroorganizma Günü kutlandı.
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 17 Eylül Uluslararası Mikroorganizma Günü kutlandı. Öğrencilere, uygulamalı olarak yararlı ve zararlı mikroorganizmaların morfolojik özellikleri anlatıldı. Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda, 17 Eylül Uluslararası Mikroorganizma Günü için etkinlik yapıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Şahin ve Fen Bilgisi öğretmeni Simay Eruysal eşliğinde öğrencilere yararlı ve zararlı mikroorganizmaların morfolojik özellikleri uygulamalı olarak anlatıldı. Muğla'da ilk defa yapılan etkinlikte meyve ve mantarlardan elde edilen mikroorganizmalar gösterilerek mikroskopta incelendi. 2 saat süren etkinlikte ellerin yıkanması ve dezenfekte olmanın önemi de anlatıldı.
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