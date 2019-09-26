Son Dakika Haberleri: Öğrenciler, dünyaya mesaj vermek için sustu
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Öğrenciler, dünyaya mesaj vermek için sustu

2 gün önce

"Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var - İyilikte Yarışan Sınıflar" projesi kapsamında Bağcılar Akyiğit Ortaokulu öğrencileri, dünyaya mesaj vermek için 1 dakika sessiz kaldı.

Öğrenciler, dünyaya mesaj vermek için sustu, System.String[]

"Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var - İyilikte Yarışan Sınıflar" projesi kapsamında Bağcılar Akyiğit Ortaokulu öğrencileri, dünyaya mesaj vermek için 1 dakika sessiz kaldı.

İHH İnsani Yardım Vakfından yapılan açıklamaya göre, 7 yıldır devam eden "İyilikte Yarışan Sınıflar" projesi ile uzun bir süredir 35 yetime arkadaşlık eden Bağcılar Akyiğit Ortaokulu öğrencileri, önce tüm dünyaya mesaj vermek için sustular.

4 yıldır projede gönüllü olarak çalışan Akyiğit Ortaokulu öğrencileri, tüm dünyaya yetimliğin mesajını vermek adına Pause Challenge (Don Challenge) akımı ile 1 dakika boyunca sessiz kaldılar.

Kartonlara yazmış oldukları sosyal mesajların ardından da okulun 8/M öğrencilerinden Ahmet Kerem Gülen, akranlarını iyilik hareketine davet ettiğini dile getirerek, "Aslında bir şeyler yapan birileri var. Mesela Biz tam 4 yıldır İHH ile birlikte okuldaki arkadaşlarımızla 10 farklı ülkede 35 yetim kardeşimize arkadaşlık yapıyoruz. Tüm öğrenci arkadaşlarımı bu iyilik hareketine destek vermeye çağırıyorum. 'Çünkü Yetim Gülerse Dünya Güler.' ifadelerini kullandı.

Bağcılar, İHH, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:06 Kaynak: AA
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