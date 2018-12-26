Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Dürüst Alışverişi Bu Market ile Öğreniyor

Öğrenciler Dürüst Alışverişi Bu Market ile Öğreniyor

57 dakika önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan Muammer Kocatürk İlkokulu'nda okulunda öğrencilerin dürüst alışverişi öğrenmesi ve ahlaklı bir nesil yetiştirmek maksadıyla Dürüstlük Marketi açıldı.

Öğrenciler Dürüst Alışverişi Bu Market ile Öğreniyor, System.String[]
Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan Muammer Kocatürk İlkokulu'nda okulunda öğrencilerin dürüst alışverişi öğrenmesi ve ahlaklı bir nesil yetiştirmek maksadıyla Dürüstlük Marketi açıldı.

Okulda açılan Dürüstlük Marketinde öğrencilerin herhangi bir görevliye ihtiyaç duymadan alışveriş yaptıklarını söyleyen Muammer Kocatürk İlkokul Müdürü Ali Yapar, "Dürüstlük konusunu bu projemizde işlemeye çalıştık, gördüğünüz gibi dürüstlük market açtık bu marketimizin amacı başlarında hiçbir görevli olmadığı halde çocuklar geliyorlar alışverişlerini yapıyorlar, ödemelerini yapıp gidiyorlar" dedi. Proje çerçevesinde yardımlaşmayı öne çıkarmak için 'Askıda' projesini de devreye soktuklarını ifade eden okul müdürü Yapar, "İsteyen çocuk yardımlaşma yapmak istediği zaman ihtiyacı olan arkadalar için fazladan parasını ödeyip askıya koyuyor, parası olmayan çocuklarda gelip bu askıdaki ürünleri ücretsiz bir şekilde alıyorlar. Hem dürüstlük davranışını hemde yardımlaşma davranışını bu proje vesilesiyle hayata geçirdik" diye konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:23 Kaynak: İHA

Develi, Kayseri, Güncel
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