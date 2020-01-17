Öğrenciler düşünce kaslarını geliştirmek için origami yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler düşünce kaslarını geliştirmek için origami yapıyor - Son Dakika

Öğrenciler düşünce kaslarını geliştirmek için origami yapıyor

6 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ilkokul öğrencileri, düşünce kaslarını geliştirmek için üç boyutlu origami sanatı yapıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ilkokul öğrencileri, düşünce kaslarını geliştirmek için üç boyutlu origami sanatı yapıyor.

Çubuk ilçesinde faaliyet gösteren özel bir okulda öğrenciler, kaslarını güçlendirmek, üç boyutlu düşünmek ve matematik derslerinde başarılı olmak için kağıt katlama sanatı olarak bilinen origami yapıyor.

Japonya ve Uzakdoğu ülkelerinde yaygın yapılan bu sanatın Türk toplumu tarafından az bilindiğini ifade eden sınıf öğretmeni Resul Aslan, bu sanatın gelişim çağındaki tüm öğrencilere faydalı olduğunu kaydetti.

Yaklaşık 7 yıl önce bir arkadaşından öğrendiği üç boyutlu origami sanatını severek yaptığını anlatan Aslan, kendisindeki merak ve ilgiyle sanatını geliştirdiğini aktardı.

Aslan, origami sanatıyla hem sıfır atık projesine destek verdiklerini hem de öğrencilerin gelişimine katkı sunduklarını vurguladı.

Öğrenciler düşünce kaslarını geliştirmek için origami yapıyor

Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:59 Kaynak: AA
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