Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Düzce Belediyesinde

Öğrenciler Düzce Belediyesinde

1 saat önce

Düzce Azmimilli İlkokulu öğrencileri Düzce Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Öğrenciler Düzce Belediyesinde, System.String[]
Düzce Azmimilli İlkokulu öğrencileri Düzce Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Başkan Yardımcıları ile görüşen öğrenciler personeli gezmeyi de ihmal etmedi.

Düzce azmimilli İlkokulu öğrencileri öğretmenleri ile birlikte Düzce Belediyesini ziyaret etti. Başkanlık makamında Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Özgür Sağlam, Elif Sezer Cebar ve Miktat Çelebioğlu tarafından ağırlanan çocuklar ve öğretmenleri kamu kurumu çalışma sistemi hakkında bilgiler aldı. Daha sonra personeli de gezen çocuklar merak ettiklerini sorma fırsatı buldu. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:31 Kaynak: İHA

Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Babasının Eve Kilitlediği Genç Kızı İtfaiye ve Polis Kurtardı İyi Partili Mine Koşar'ın Alay Etmeye Çalıştığı AK Partili Yusuf Özoğlu'a Paylaşımı Gönülleri Fethetti İYİ Partili Yöneticiye Karşı Sergilediği Tavırla Gündeme Oturan Bayburtlu Yusuf: Sonuçta Benim Büyüğüm Bakan Pakdemirli: Orman Genel Müdürlüğüne 5 Bin Personel Alınacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 15:22:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Düzce Belediyesinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]