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Öğrenciler Egekamp'ta bir araya geldi - Son Dakika

Öğrenciler Egekamp'ta bir araya geldi

07.07.2021 11:32
Öğrenciler Egekamp'ta bir araya geldi, System.String[]

Normalleşme süreci ile Bahçeşehir Koleji öğrencileri EgeKamp'ta bir araya geldi.

Normalleşme süreci ile Bahçeşehir Koleji öğrencileri EgeKamp'ta bir araya geldi. Pandemi döneminde online eğitim gören öğrencilerin, teknolojiden uzak kalarak yeniden fiziksel aktivitelere katılmasını ve sosyalleşmesini sağlamak için oluşturulan kamp programı yoğun ilgi gördü.

İzmir'de düzenlenen Bahçeşehir Koleji EgeKamp'a Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda öğrenci katıldı. Basketbol, voleybol, futbol, yüzme, tenis olmak üzere 5 farklı branşta spor aktivitesi yapan ve drama eğitimi alan, ebru sanatıyla tanışan öğrenciler hem spor yaptı hem de pandemi nedeniyle uzun süre sonra arkadaşlarıyla bir araya geldi. Her branşın uzmanı tarafından eğitim gören öğrenciler, keyifli anlar yaşadı. Öğrencilerin pandemi nedeniyle online eğitim aldıkları süreçte spordan ve sosyal yaşamdan uzak kaldıklarını vurgulayan Bahçeşehir Spor Kulübü Genel Sekreteri Alpaslan Aydın, düzenlenen kamp sayesinde öğrenciler için hem spor yapma hem de sosyalleşme imkanı sağlandığını belirtti.

"BİRÇOK BRANŞTA EĞİTİM VERİYORUZ"

İzmir'de düzenlenen kamp hakkında bilgi veren Bahçeşehir Spor Kulübü Genel Sekreteri Alpaslan Aydın, "1 buçuk yıl boyunca öğrencilerimiz okullarından uzak kaldı. Dünyada 1 buçuk milyardan fazla öğrenci aynı kaderi paylaştı. Normalleşme sürecinde İzmir'de düzenlediğimiz Ege Kamp ile çocuklarımızı bir araya getirdik. Burada çocuklar, bazen yüzüyor, bazen basketbol, futbol oynuyor, bazen drama dersleri alıyor. Çocuklarımızın eğitimi hepimiz için çok önemli. Bahçeşehir Koleji olarak spora da çok önem veriyoruz. Bu kamplar sayesinde spor faaliyetlerinin yanında sosyalleşmeyi de sağlıyoruz. Tamamen doğal ortamlarda geçen kamp sayesinde, çocuklarda çevre bilincini gelişirken, aynı zamanda doğayla baş etme, problem çözme becerileri de gelişiyor. Açtığımız kurs ve düzenlediğimiz kamplarla küçük yaştan itibaren birçok branşta eğitim veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"EKRAN BAŞINDA VE TEKNOLOJİYE BAĞLI KALDILAR"

Pandemi sürecinde ekran başında kalan çocukların teknolojiye bağlı kaldıklarını ifade eden Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Yaz ve Kış Okulları Sorumlusu Oğul Görgün, "5 gece 4 gün süren bir organizasyon. Pandemi öncesi bu organizasyonları devam ettiriyorduk ancak pandemi nedeniyle 1 buçuk sene ara verdik. Normalleşme süreciyle çocuklarımızın pandemi döneminde geride kaldıkları sosyal, bilişsel, kültürel ve spor alanındaki faaliyetlerini tekrar organize ettik. Pandemi nedeniyle ekran başında ve teknolojiye bağlı kaldılar. Teknolojiden uzaklaşmalarını sağlayarak sosyalleşmeleri için kamp organize ettik. Çocuklarımız bu kampta 5 farklı branşta spor yapıyorlar. Aynı zamanda çocuklarımızın kendilerini özgürce ifade edebilmeleri için yaratıcı drama, ebru sanatı ve resim aktiviteleri düzenliyoruz. Çocuklarımız spor ve sanatsal alanda düzenlediğimiz her aktiviteye katılıyor. Kültürel faaliyetlerin devamı açısından kampımızın programına müze gezisi de ekledik" dedi.

"HER GÜNÜMÜZ ÇOK GÜZEL GEÇİYOR"

Pandemi döneminde evde geçirdiğini ve hareketsiz kaldığını belirten 6'ncı sınıf öğrencisi Derin Beliz Öztaylan, kampta her günün dolu geçtiğini dile getirerek, "Bu kampta olduğum için mutluyum ve çok keyifli zaman geçiriyorum. Evde hareketsiz kaldığımız bir süreç vardı. Burada yaptığımız etkinliklerle hareket etmeye başladık. Havuz giriyoruz, yüzüyoruz ve spor yapıyoruz. Bu bizim için çok güzel. Arkadaşlarımı çok özledim. Çok fazla ekran başındaydık, evlerimizden çıkmadık. Kendimizi ekran başına bağladık ama şimdi ekranlardan uzaklaşmak için en güzel yer. Çok fazla etkinlik yapıyoruz ve çok iyi öğretmenler tarafından eğitim görüyoruz. Her günümüz çok güzel geçiyor" dedi.

Uzun bir aradan sonra arkadaşlarıyla bir araya gelebildiği için çok mutlu olduğunu söyleyen 11 yaşındaki Barış Bahçeci ise, "Pandemi döneminde dışarı çıkamıyordum, okula gidemiyordum. Ayrıca arkadaşlarımla da bir araya gelemiyorduk. Şimdi kampa geldim ve fazla sayıda arkadaşım var. Çok eğleniyoruz. Futbol oynadık, basketbol oynadık, yüzdük" diye konuştu.


Öğrenciler Egekamp'ta bir araya geldi
Öğrenciler Egekamp'ta bir araya geldi
Öğrenciler Egekamp'ta bir araya geldi
Öğrenciler Egekamp'ta bir araya geldi
Öğrenciler Egekamp'ta bir araya geldi
Öğrenciler Egekamp'ta bir araya geldi
Öğrenciler Egekamp'ta bir araya geldi
Öğrenciler Egekamp'ta bir araya geldi
Öğrenciler Egekamp'ta bir araya geldi
Öğrenciler Egekamp'ta bir araya geldi

Bahçeşehir Koleji, Bahçeşehir, 1 Temmuz, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öğrenciler Egekamp'ta bir araya geldi - Son Dakika


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