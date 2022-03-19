GAZİANTEP - Öğrenciler eğitimli köpek "Fox" ile hem eğleniyor hem bilinçleniyor - Son Dakika
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GAZİANTEP - Öğrenciler eğitimli köpek "Fox" ile hem eğleniyor hem bilinçleniyor

19.03.2022 11:05

Gaziantep'te, aralarında veteriner ve köpek eğitmenlerinin de bulunduğu ekip, daha önce sokakta bulunup eğitilen köpek "Fox" ile ilk ve ortaokulları ziyaret ederek, öğrencilere başı boş köpek gördüklerinde ne yapmaları gerektiğini anlatıyor.

Gaziantep'te, aralarında veteriner ve köpek eğitmenlerinin de bulunduğu ekip, daha önce sokakta bulunup eğitilen köpek "Fox" ile ilk ve ortaokulları ziyaret ederek, öğrencilere başı boş köpek gördüklerinde ne yapmaları gerektiğini anlatıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı Köpek Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, son dönemde bazı kentlerde sokak hayvanlarının karıştığı olumsuz olayları dikkate alarak, harekete geçti.

Bu kapsamda sokakta bulunan, verilen eğitimlerin ardından birçok komutu yerine getirerek eğitim faaliyetlerinde görev almaya başlayan "Labrador" cinsi "Fox" isimli köpekle okullarda eğitim verme kararı alan merkez yöneticileri, aralarında veteriner ve köpek eğitmenlerinin de bulunduğu bir ekip kurdu.

Fox ile 170 ilk ve ortaokulu ziyaret ederek, öğrencilerle buluşan ekipler, hem hayvan sevgisi aşılıyor hem de sokak hayvanlarıyla karşılaşılması durumunda yapılması gerekenler konusunda eğitim veriyor.

"Bundan sonra köy okullarına gideceğiz"

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, her gün farklı bir okulu ziyaret ettiklerini söyledi.

Özsöyler, böylelikle çocukları bilinçlendirmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Amacımız çocuklara hayvan sevgisi aşılamak. Yolda başıboş bir köpek veya kedi gördükleri zaman nasıl davranılacaklarını veteriner hekim arkadaşlarımız öğrencilere sunum yaparak anlattı. Aynı zamanda sürekli eğitimlerde kullandığımız köpeğimiz de çocuklara gösteri yapıyor. Yolda bir köpek veya kedi gördükleri zaman kaçmamaları gerektiğini, göz teması kurmamaları gerektiğini anlatıyoruz." diye konuştu.

Eğitimlere devam ettiklerini ifade eden Özsöyler, "Şu ana kadar 170 okulda gerekli eğitimleri verdik, hala devam ediyoruz. Bundan sonra da köy okullarına gideceğiz. Köylerde de çok fazla kedi ve köpek bulunmakta. Oradaki öğrencilere de bu eğitimleri vermeye çalışıyoruz." dedi.

Büyükşehir Belediyesinin hayvan dostu, hayvansever bir şehir için çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Özsöyler, "Özellikle ilköğretim okullarına gidiyoruz. Onlar küçük olduğu ve korunmaya daha çok ihtiyaçları var." ifadelerini kullandı.

1750 sokak hayvanı sahiplendirildi

Köpek Toplama ve Rehabilitasyon Merkezi'nde geçen yıl toplam 7 bin 500 sokak kedisi ve sokak köpeğine yardımcı olduklarını anlatan Özsöyler, şunları kaydetti:

"Bunların yaklaşık 1750'si sahiplendirildi. Diğerlerini de aldığımız bölgelere geri bıraktık. Gaziantep çerçevesinde 250 besleme noktamız bulunmakta. Burada da her gün mama ve su bırakıyoruz. Yeni bir Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yaptık. 15 bin metrekare üzerine yapılmış, Türkiye'nin en modern en bakımlı ve operasyonların yapıldığı mükemmel bir barınak daha dizayn ettik."

"Köpek gördüğümüzde nasıl davranacağımızı öğrendik"

11 yaşındaki öğrencilerden Havinsu Küçükaşar ise eğitimle saldırgan olan veya olmayan köpekleri ayırt edebilmeyi öğrendiklerini belirtti.

Küçükaşar, "Köpeklerden nasıl korunacağımızı öğrendik. Bazı bakım eğitimlerini öğrendik. Mesela bir köpek görünce hemen koşmamamız gerekiyormuş. Çünkü onlar bizim duygularımızı hissedebiliyormuş. 'Senden korkmuyorum.' demek ve bizim patron olduğumuzu göstermemiz gerektiğini öğrendik." diye konuştu.

Elif Defne Yeni de köpeklerden nasıl korunacaklarını öğrendiklerini anlatarak, "Bir köpek gördüğümüzde nasıl davranacağımızı öğrendik. Sonra köpeklerden korkmamayı öğrendik en önemlisi. Sokak hayvanlarına nasıl bakacağımızı öğrendik." dedi.

GAZİANTEP - Öğrenciler eğitimli köpek Fox ile hem eğleniyor hem bilinçleniyor
GAZİANTEP - Öğrenciler eğitimli köpek Fox ile hem eğleniyor hem bilinçleniyor
GAZİANTEP - Öğrenciler eğitimli köpek Fox ile hem eğleniyor hem bilinçleniyor

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Kaynak: AA

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