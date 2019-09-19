Öğrenciler egzersiz yaparak derse başlıyor

Sivas'ın Zara ilçesinde bir okulda öğrenciler, derslerden önce güne müzikli egzersiz yaparak başlıyor.

Zara Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından başlatılan uygulamayla öğrenciler, derse başlamadan önce okul bahçesinde müzikli egzersiz yapıyor.

Uygulama hakkında AA muhabirine açıklama yapan okul müdürü Yusuf Arslan, "Öğrencilerimizin derslerden önce sabah mahmurluğunu üzerlerinden atmaları, yüksek motivasyon ile derslere girmeleri, güne neşeli ve zinde başlamaları için bu uygulamayı başlattık. Öğrencilerimizin zamanının büyük kısmı okulda geçiyor dolayısıyla okulu daha fazla benimseyebilmeleri için, klişeleşmiş okul duruşunu biraz olsun değiştirebilmek adına bu etkinliğimizi düzenledik. İlkini gerçekleştirdiğimiz etkinlik sonunda da Gaziler Günü münasebetiyle, gazilerimize saygımızı sunmak üzere Türk bayrağı açtık." ifadelerini kullandı.

Yarım saat süren bir egzersiz programı sonrası öğrencilerin sınıflarına daha enerjik ve mutlu olarak girdiklerini de belirten Arsalan, bu etkinliği devam ettirmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.