Öğrenciler el örgüleriyle ağaçları giydirdi - Son Dakika

Bahçelievler'de bir ortaokulda öğrencilerde doğaya ve çevreye karşı bilinç oluşturmak için okul bahçesindeki ağaçlar isimlendirilip, öğrencilerin hazırladığı el örgüleri ile giydirildi.

Öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren doğaya ve çevreye karşı bilinçli olarak yetişmesini sağlamak amacıyla Bahçelievler Kuleli Ortaokulunda bir proje başlatıldı. Proje kapsamında öğrenciler ve öğretmenler okul bahçesinde bulunan 83 ağacı isimlendirdi. Teknoloji tasarım derslerinde ise öğrencilere örgü örülmesi öğretildi. Örgü örmeyi öğrenen miniklerin hazırladığı örgülerle daha sonra ağaçlar giydirildi. Öğrencilerin projeyle ağaçlara ve çevreye yönelik sahiplenme duygunun arttığını belirten veliler de boş zamanlarında okul bahçesinde örgü örerek çocuklarına destek oldu. El işlerini tamamlayan miniklerin öğretmenleriyle birlikte ağaçları giydirmesi ise renkli görüntüler oluşturdu.

Kuleli Ortaokulu Müdürü Yüksel Polat, öğrencilerin okuldaki ağaçları sahiplenerek kimi zaman okul vaktinden önce sulamaya geldiğini belirtti. Polat, projenin öğrenciler üzerinde oluşturduğu çevre bilincinin kendilerini memnun ettiğini ifade ederek, tüm öğrencileri projeye katmaya çalıştıklarını söyledi.

"AĞACI SAHİPLENME DUYGUSU ORTAYA ÇIKTI"

Doğaya, çevreye karşı bilinçli çocuklar yetiştirmek istediklerini söyleyen Polat, "Ağaçlarımızı giydirme projesiydi, teknoloji tasarım öğretmenlerimiz tarafından gerçekleştirildi. Amaç hem ağaçlarımızı korumak, öğrencilerimize çevre bilinci kazandırmak. Velilerimizden gelen projeye katılma talepleri vardı, onları da dahil ettik. Evlerimizde unutulmuş geleneksel Türk motiflerini ortaya çıkarmak amacıyla öğretmenlerimizle bu projeyi gerçekleştirdik. Çok beğenildi, bu ağaçları diken öğrencilerin torunları şu anda okulumuzda. Onlar 'Bu ağaçları biz diktik, şu anda torunlarımız bu ağaçları giydiriyor' diyor. Her sınıfa bir ağaç verdik, her sınıfımızın bir ağacı var. Şu anda projemiz çok iyi şekilde gidiyor. Buradaki hedefimiz hem çevreye duyarlı öğrenciler yetiştirmek hem de okulumuz bahçesinde bulunan ağaçları korumak. Ağaçları isimlendirdikten sonra bilmeden ağacın yanından geçen öğrenciler, ağaçların isimlerini öğrendiği zaman yaşı nedir, ne zaman yaprak döker şekilde ilgi uyandı. Sınıflar ağaçları giydirdikleri zaman 'Bu ağaç benim ağacım' diye ağacı sahiplenme duygusu ortaya çıktı. Ağacı korumaya başladılar. Hatta öğlenci öğrencilerimizden erkenden gelip ağaca su veren, diktiği motif herhangi bir zarar görmüş mü diye bunu koruyan öğrenciler gördük. Bu da bizi heyecanlandırdı. Çevre bilincine sahip öğrencilerin ağaçları koruyacaklarını, sahip çıkacaklarını bu şekilde anlamış olduk" diye konuştu.

"AĞAÇLARIN NE KADAR KIYMETLİ OLDUĞUNU GÖSTERMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Doğanın, yeşilin korunması adına projenin çok güzel olduğunu belirten öğrencilerden Zeynep Çarkı, "Doğa bilincini uyandırmak adına böyle bir proje gerçekleştirdik. Liflerle ağaçlarımızı süslüyoruz. Aynı zamanda da ağaçların ne kadar kıymetli olduğunu göstermek, herkese sesimizi duyurmak için yola çıktık. Bahçemiz çok güzel oldu, renklendi. Hem velilerimizin hem de öğretmenlerimizin eşliğinde çok güzel bir proje oldu. Ağaçlar bizim en değerli varlıklarımızdan, hepimiz sahip çıkalım" dedi.

"TOPLARI BURAYA KAÇSA SEVGİYLE ALIYORLAR, İNCİTMEDEN"

Projenin öğrencilerin küçük yaşlardan çevre bilinciyle yetişmesine büyük katkı sağladığını belirten öğrenci velisi Fikriye Yılan, "Geçmişte kalmış motifleri ağaçlara giydirerek çocuklarımıza ağaçların en kadar değerli olduğunu göstermek adına velilerle birlikte güzel bir şey yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız sevsinler, ağaçları korusunlar. Normalde bir topları buraya kaçsa sevgiyle alıyorlar, incitmeden. Severek geldik, sosyal sorumluluk projesi içinde olalım dedik" ifadelerini kullandı.

(Hasibe Karadağ - Sümeyye İnal/İHA)