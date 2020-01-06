Öğrenciler emniyet müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler emniyet müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika

Öğrenciler emniyet müdürlüğünü ziyaret etti

6 saat önce

Iğdır merkez Şehit Piyade Er Erdem Yüce İlköğretim Okulu öğrencileri İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Öğrenciler emniyet müdürlüğünü ziyaret etti, System.String[]

Iğdır merkez Şehit Piyade Er Erdem Yüce İlköğretim Okulu öğrencileri İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.


Şehit Piyade Er Erdem Yüce İlköğretim Okulu öğretmen ve 47 öğrenci İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette öğretmen ve öğrencilere Polis Teşkilatı ve işleyişi hakkında gerekli bilgilendirilmeler yapıldı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne geçilerek, Toplumsal Olaylara Müdahale (TOMA) araçları hakkında bilgi verildi. Daha sonra Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğünde Kent Güvenliği Yönetim Sistemi hakkında bilgilendirme yapıldı. - IĞDIR

Piyade, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hastaneden taburcu olan Mehmet Ali Erbil, yeni yıldan sadece sağlıklı olmayı istedi
Vatandaşlar tarafından ıslıklanan CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi Tuba Ünsal'dan Şeyma Subaşı'na sert sözler: Bu artık ahlak erozyonunun geldiği son nokta 200'e yakın erkeğe tecavüz edip görüntüleri kayda alan adama müebbet hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri
19:36 TÜBİTAK Başkanı Mandal, Tokat'ta öğrencilere kitap dağıttı (2) - Son Dakika
19:36 Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli - Son Dakika
19:36 Mersin'deki sağanak nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplandı - Son Dakika
19:36 Kapıkule-İstanbul kara yolunda tır kazası nedeniyle 3 saat ulaşım sağlanamadı - Son Dakika
19:35 TEM'DE MEYDANA GELEN KAZA NEDENİYLE YOL TRAFİĞE KAPANDI - Son Dakika
19:01 Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor - Son Dakika
18:59 Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 19:38:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrenciler emniyet müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]