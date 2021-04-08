Öğrenciler, Emniyet Müdürü Ergüder'in 10 Nisan Polis Bayramını kutladı - Son Dakika

Polislere karanfil veren öğrenciler, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'den polislik mesleği ile ilgili bilgiler edindi.

Adıyaman Şehit Mehmet Kılınç İlkokulu öğrencileri Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'i makamında ziyaret etti. Okul Müdürü Mehmet Keski, öğretmenler ve öğrenciler İbrahim Ergüder'e çiçek takdim ederek, Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş Yıldönümünü kutladı.

"Polis abiler bu berbat manzara için özür dilerim" diye mektup bırakıp kendini başından vurdu