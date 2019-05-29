Öğrenciler emniyetin bahçesine fidan dikti

Seydişehir ilçesinde bir grup ilkokul öğrencisi Emniyet Müdürlüğü'ne randevusuz bir ziyaretle giderek binanın bahçesine ağaç fidanı dikti.

Seydişehir ilçesinde bir grup ilkokul öğrencisi Emniyet Müdürlüğü'ne randevusuz bir ziyaretle giderek binanın bahçesine ağaç fidanı dikti.

Seydişehir Gazi ilkokulu öğrencileri yanlarına aldıkları fidanlarla Seydişehir Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek yeni yapılan Emniyet Müdürlüğü binasına ağaç dikmek istediklerini söyledi.



İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, ilkokul öğrencilerinin davranışlarından çok duygulandığı ifade ederek, çocuklara fidanları dikmeleri için emniyetin bahçesinde yer gösterdi.



Bahçeye fidanları diken öğrenciler çektikleri hatıra fotoğrafının ardından tekrar okullarına döndü.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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