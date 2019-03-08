Son Dakika Haberleri: Öğrenciler En İyi Hutbeyi Okumak İçin Ter Döktü

Öğrenciler En İyi Hutbeyi Okumak İçin Ter Döktü

27 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Hatipler Hutbe Okuyor Yarışmasında 10 öğrenci en iyi hutbeyi okumak için ter döktü.

Öğrenciler En İyi Hutbeyi Okumak İçin Ter Döktü, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Hatipler Hutbe Okuyor Yarışmasında 10 öğrenci en iyi hutbeyi okumak için ter döktü.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Hatipler Hutbe Okuyor Yarışması 8 ilden gelen 10 öğrencinin katılımıyla başladı. Bölge yarışmasında ter döken 10 öğrenci, dereceye girip Türkiye Birinciliği Yarışmalarına katılmak için hutbe okudu.

Yarışma hakkında bilgiler veren İl Milli Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Küçüktepe, "Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzü mesleki yarışmalar adıyla değişik alanlarda öğrencilerimize yönelik yarışmaları mevcuttur. Şuanda Kayseri'de 8 ilimizden gelen gençlerle Genç Hatipler Hutbe Okuyor Yarışması düzenleniyor. İmam Hatip okullarından seçilen öğrencilerimiz bizim ev sahipliğimizde kendi illerini temsilen buraya geldiler. Öğrencilerimiz burada hutbelerini okuyacaklar ve böğle birincisi seçilecek. Bölge birincileri de Türkiye birinciliğine katılacaklar. Bu şekilde yarışmalarımız devam edecek" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:57 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çığlıkları Duyan Köylüler, Genç Kızı Tacizden Kurtardı Iğdır'da Bir Asker Şehit Oldu

Vatandaşlar Tacizciyi Linç Etmek İçin Gece Yarısına Kadar Adliye Önünde Bekledi Ünlü Futbolcu Fellaini, Belçika Milli Takımını Bıraktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 13:24:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenciler En İyi Hutbeyi Okumak İçin Ter Döktü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]